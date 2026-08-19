Xiaomi lanza un nuevo sistema de planchado capaz de atravesar ocho capas de seda

Xiaomi, que continúa consolidando su posición en el mercado de los electrodomésticos, presentó en China su próximo producto innovador. Según ixbt.com, ya está a la venta el nuevo sistema de planchado a vapor de alto rendimiento Mijia Pressurized Steam Ironing Machine. Este dispositivo amplía considerablemente las posibilidades de las planchas convencionales y busca transformar por completo el cuidado de la ropa. Ixbt.com lo da a conocer.

Especificaciones técnicas y alta eficiencia

El nuevo dispositivo incorpora una bomba electromagnética capaz de generar una presión de hasta 500 kPas y una caldera que proporciona un suministro continuo de vapor de hasta 40 gramos por minuto. Según Xiaomi, su potencia es de 2200 W y el vapor caliente puede penetrar no solo tejidos comunes, sino también ocho capas de seda. La eficacia para eliminar las arrugas alcanza el 90 %.

Una de las principales características del sistema de planchado es su sistema de doble calentamiento. En este proceso, el vapor se calienta adicionalmente directamente en la suela hasta 135 grados. Como resultado, la condensación se reduce notablemente, la ropa no queda húmeda y no es necesario secarla durante mucho tiempo. Además, la suela con revestimiento de esmalte cerámico garantiza un deslizamiento suave sobre el tejido y una distribución uniforme del calor.

Comodidad de uso y seguridad

El dispositivo no solo permite planchar, sino también desinfectar la ropa mediante altas temperaturas. Según Xiaomi, su eficacia para eliminar bacterias alcanza el 99,99 %, algo especialmente importante al limpiar la ropa infantil. El aparato integra una cómoda tabla de planchar con ajuste gradual para cualquier ángulo entre 0 y 90 grados.

Todos los controles están integrados directamente en el mango, lo que evita tener que agacharse para encender el dispositivo o cambiar la potencia del vapor. Los usuarios pueden utilizar los siguientes modos y funciones:

Modo especial para prendas finas de verano

Modo para prendas de entretiempo más gruesas

Modo de vapor reforzado para tejidos de invierno y arrugas especialmente difíciles de eliminar

Entre las funciones inteligentes se incluyen el inicio automático del vapor cuando el usuario sujeta el mango y su detención al soltarlo. El depósito de agua de dos litros permite hasta 40 minutos de funcionamiento continuo, suficiente para tratar aproximadamente 17 camisas, 20 pares de pantalones o 14 chaquetas. Para mayor seguridad, incorpora un sistema de protección de cuatro niveles con fusible térmico, apagado automático en caso de vuelco, control de temperatura y apagado tras 30 minutos de inactividad.

En cuanto al precio, el dispositivo se lanzó inicialmente en la plataforma JD.com por 587,05 yuanes, unos 85 dólares. Sin embargo, al aplicar cupones de descuento y la subvención estatal, el precio puede bajar hasta 65 dólares. Por ahora, Xiaomi solo ofrece este producto en su mercado nacional.