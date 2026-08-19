Newcastle y Liverpool rinden homenaje a Kevin Keegan

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Newcastle y Liverpool rinden homenaje a Kevin Keegan

Antes del comienzo de la próxima temporada de la Premier League, se espera una ceremonia conmemorativa especialmente emotiva en el estadio St James’ Park. Según Goal.com, Newcastle United y Liverpool homenajearán juntos al legendario futbolista y entrenador Kevin Keegan, fallecido a los 75 años en julio. El acto, símbolo de la unidad entre dos clubes históricos del fútbol inglés, se celebrará antes del partido del domingo. Goal.com informa .

Según se ha conocido, todos los jugadores de ambos equipos saltarán al calentamiento previo al partido con camisetas especiales que llevarán «Keegan 7» en la espalda. Este homenaje visual no solo se verá sobre el terreno de juego, sino también en el círculo central. Allí se colocará un enorme mosaico formado con las camisetas que los aficionados dejaron fuera del estadio, como muestra del vínculo inquebrantable entre los seguidores y el técnico apodado «King Kev».

Invitados especiales y ambiente en el estadio

La esposa de Kevin Keegan, Jan Keegan, y varios miembros de su familia asistirán al encuentro como invitados de honor. También se ha confirmado la presencia en las gradas de antiguas estrellas que brillaron bajo sus órdenes, como Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola y Les Ferdinand. Antes del pitido inicial, todos los presentes en el estadio honrarán la memoria de Keegan con un minuto de aplausos.

Para realzar aún más el ambiente, el famoso grupo de aficionados Wor Flags está preparando una coreografía a gran escala por todo el estadio. Ese día, las paredes y las gradas estarán cubiertas de imágenes dedicadas al legendario entrenador que dirigió al Newcastle United en dos etapas. Kevin Keegan también aparecerá en el programa del partido y en la portada de la revista oficial.

Compost elaborado con flores

A finales de julio, miles de flores dejadas por los aficionados alrededor del estadio fueron recicladas de forma ecológica y simbólica. Según Goal.com, las flores se convirtieron en compost y se distribuyeron por los campos de entrenamiento del club. Así, la memoria de esta figura legendaria seguirá nutriendo los terrenos donde se formarán los futbolistas de las próximas generaciones.

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