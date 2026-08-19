El Inter completa el fichaje de Curtis Jones, centrocampista del Liverpool

El Inter de Milán está a punto de completar oficialmente el fichaje del futbolista inglés Curtis Jones para reforzar su centro del campo. Según ixbt.com, las negociaciones entre las partes han concluido con éxito y el jugador viaja a Italia para pasar el reconocimiento médico. Sobre ello, Goal.com informa .

El intento, que se prolongaba desde la apertura del mercado de invierno, finalmente dio sus frutos. Los nerazzurri trabajaron intensamente para cerrar este fichaje y dejaron temporalmente en pausa otras opciones. Finalmente, el Liverpool vio satisfechas sus exigencias y se alcanzó un acuerdo.

Valor del fichaje y detalles económicos

Este fichaje no resultó barato para el club italiano. Según Goal.com, el Inter pagará al Liverpool un total de 30 millones de euros por Curtis Jones, además de 6 millones de euros en variables. Aunque el club inglés exigía 40 millones de euros a comienzos del verano, la cifra se redujo ligeramente durante las negociaciones.

El jugador firmará con el club milanés un contrato de larga duración hasta el 30 de junio de 2031. El centrocampista inglés percibirá un salario neto anual de 3,5 millones de euros, además de bonificaciones adicionales.

Impacto en el presupuesto del club

También es importante analizar cómo estas cifras económicas afectarán a las cuentas anuales del Inter. El gasto anual de amortización será de 6 millones de euros por temporada, calculado sobre un valor de 30 millones de euros que podría variar según se activen las variables.

Sin tener en cuenta los beneficios fiscales, el salario bruto anual del jugador también rondará los 6,5 millones de euros. En total, el impacto anual de Curtis Jones en el presupuesto del club será de aproximadamente 12,5 millones de euros.