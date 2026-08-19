China ha completado la primera fase de la construcción de una isla artificial en el arrecife Antelope, situado en el archipiélago de las Paracelso. Según los analistas, esta instalación podría convertirse en el futuro en una de las mayores bases militares del país en la región. Sobre ello, Reuters informó.

Según las imágenes satelitales examinadas por el medio, tras casi seis meses de obras, los barcos y las dragas que trabajaban en la zona —equipos especiales destinados a extraer y limpiar el lodo, la arena, la grava y la tierra del fondo marino— abandonaron el lugar.

Sin embargo, las imágenes tomadas el 19 de julio por la empresa Vantor muestran que han comenzado las obras para construir un helipuerto y otras instalaciones en la parte sureste de la isla.

El Ministerio de Defensa chino aún no ha ofrecido comentarios oficiales sobre estas obras. Según la información difundida por los medios estatales chinos, la instalación está destinada a la observación y la predicción meteorológicas, la investigación científica y otras necesidades civiles.

No obstante, expertos internacionales consideran que esta zona podría reforzar aún más la posición militar de China en el mar de China Meridional.

La isla podría contar con una pista de aterrizaje

La nueva isla artificial mide unos 6 kilómetrosde largo. En su tramo de costa recto, de más de 3 kilómetros, podría construirse una pista de aterrizaje para aviones.

Además, en la zona se ha construido un puerto de aguas profundas de 680 metros de longitud. Esto podría permitir el acceso de grandes buques a la isla.

Los especialistas destacan la gran importancia estratégica del arrecife Antelope. En particular, si surgiera un conflicto relacionado con Taiwán, esta zona podría convertirse en un punto estratégico clave para China.

Según el experto Ben Lewis, el arrecife Antelope es más grande que la cercana isla Woody y está situado en una posición más favorable desde el punto de vista defensivo.

Vietnam se opone firmemente a las obras

El científico chino Ding Duo ha afirmado que las obras en el arrecife Antelope se realizan con fines pacíficos y civiles.

Al mismo tiempo, Vietnam reclama su soberanía sobre las islas Paracelso y se opone firmemente a las obras que China lleva a cabo en esta zona.

Los expertos señalan que la nueva isla podría permitir a China no solo ampliar su infraestructura militar, sino también controlar las actividades en la zona.

En particular, la isla podría dar a China una ventaja significativa para vigilar los movimientos de submarinos y la actividad militar en los alrededores.

australiano Según el profesor australiano Carl Thayer, estas instalaciones facilitarían en tiempos de paz la vigilancia de las actividades de Estados Unidos y sus aliados. En caso de un posible conflicto armado, la nueva infraestructura podría generar dificultades estratégicas adicionales en la región.