El Ferrari eléctrico se vende por 40 millones de dólares y bate un récord

Se ha abierto una nueva página en la historia de la marca Ferrari. El primer vehículo eléctrico de la compañía, Luce, ha visto cómo su primer ejemplar de producción se vendía en una subasta por un precio muy superior al esperado, acaparando todas las miradas.

En la subasta, el vehículo fue valorado en 40 millones de dólares. Esto equivale a casi 62 veces su precio oficial. Así, el nuevo coche eléctrico de Ferrari dejó sorprendidos a los aficionados del automóvil con su precio récord en una subasta.

El exclusivo automóvil, con el número de serie cero, fue adquirido por el multimillonario de 87 años Herbert Wertheim . Fabricado por encargo, el Luce destaca por su característico tono Madreperla y su interior en blanco y negro.

El Ferrari Luce había sido presentado al público general varios meses antes. El diseño exterior del nuevo modelo provocó opiniones encontradas y debates entre los aficionados al automóvil.

A pesar de ello, el interés por el modelo resultó ser muy elevado. Según la compañía, todos los Ferrari Luce cuya producción está prevista para 2026 ya se han vendido.

Así, el Luce, que inauguró la era eléctrica de Ferrari, ha pasado a la historia no solo por sus nuevas tecnologías, sino también por su fantástico precio en una subasta. La venta por 40 millones de dólares convirtió este automóvil en una auténtica pieza de colección, mucho más que un simple modelo nuevo.