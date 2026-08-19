Crean en Australia una batería « eterna » a base de almidón

·2·Tecnología
Crean en Australia una batería « eterna » a base de almidón

Investigadores de la Universidad Flinders, en Australia, han desarrollado una batería acuosa de zinc-yodo capaz de soportar más de 60 000 ciclos de carga y descarga y de cargarse por completo en solo tres minutos. Según ixbt.com, esta tecnología se considera una alternativa mucho más segura y económica que las baterías de iones de litio, muy extendidas en el mercado del almacenamiento energético. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según los expertos, una de las principales ventajas de este nuevo tipo de batería es su electrolito acuoso no inflamable. Además, el zinc es una materia prima abundante en la naturaleza y relativamente barata. Sin embargo, hasta ahora los compuestos de yodo migraban a través del separador situado entre los electrodos, un fenómeno conocido como «efecto lanzadera». Este proceso provocaba la pérdida gradual del material activo y el deterioro del rendimiento de la batería.

Solución innovadora y resultados de las pruebas

Para resolver el problema, los científicos australianos propusieron utilizar un polímero económico y biodegradable basado en la ciclodextrina, un derivado del almidón. Las moléculas de ciclodextrina tienen una superficie exterior hidrófila y una cavidad interior hidrófoba, por lo que actúan como una «trampa» molecular que retiene los compuestos de yodo y los libera de forma controlada.

Durante las pruebas de laboratorio, la batería mostró una capacidad de aproximadamente 200 mA·soat/g y soportó más de 8 000 ciclos con un tiempo de carga de siete minutos. Al reducir la capacidad operativa a 150 mA·soat/g, el tiempo de carga se redujo a solo tres minutos y la vida útil superó los 60 000 ciclos. Según los datos del estudio, la tasa de degradación de las celdas fue de apenas 0,0001–0,0003 % por ciclo, mientras que la tensión de funcionamiento se situó entre 1,3 y 1,4 V.

Perspectivas e importancia industrial

Los desarrolladores destinan esta tecnología no a smartphones ni a vehículos eléctricos, sino principalmente a grandes redes energéticas estacionarias. En estos sistemas son decisivos la larga vida útil, la seguridad, el coste de los materiales y la capacidad de recibir y suministrar rápidamente grandes cantidades de energía.

Esta innovación tiene una importancia estratégica especial para Australia, que posee aproximadamente entre el 20 y el 28 % de las reservas mundiales conocidas de zinc. El uso de materias primas locales podría reducir la dependencia de las cadenas de suministro de materiales para baterías de iones de litio y favorecer el desarrollo de una producción nacional de sistemas de almacenamiento energético.

Actualmente, el equipo de la Universidad Flinders trabaja estrechamente con socios industriales en la creación de una plataforma de prototipado para estas baterías. Para llevar la tecnología a la fase comercial, será necesario ampliar aún más su escala y probarla en dispositivos de tamaño completo.

TecnologíaBateríaCienciaEnergíaAustralia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La energía nuclear espacial de EE. UU. se enfrenta a una escasez de combustibleLa energía nuclear espacial de EE. UU. se enfrenta a una escasez de combustibleHoy, 22:56Xiaomi lanza un nuevo sistema de planchado capaz de atravesar ocho capas de sedaXiaomi lanza un nuevo sistema de planchado capaz de atravesar ocho capas de sedaHoy, 22:22El 28 de agosto se podrá observar un eclipse lunar parcial con una Luna rojaEl 28 de agosto se podrá observar un eclipse lunar parcial con una Luna rojaHoy, 21:22Presentado el Dell 15 D15261: prestaciones del nuevo portátil de 700 dólaresPresentado el Dell 15 D15261: prestaciones del nuevo portátil de 700 dólaresHoy, 19:55Google presentará en septiembre nuevos portátiles Android de un tipo inéditoGoogle presentará en septiembre nuevos portátiles Android de un tipo inéditoHoy, 17:59Xiaomi lanza una fuente inteligente para gatos que funciona hasta 90 díasXiaomi lanza una fuente inteligente para gatos que funciona hasta 90 díasHoy, 15:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Competencia sin precedentes en el mercado de smartphones: 5 flagships se lanzarán en septiembre de 2026
Competencia sin precedentes en el mercado de smartphones: 5 flagships se lanzarán en septiembre de 2026