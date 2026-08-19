Curtis Jones podría dejar el Liverpool para fichar por el Inter

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Curtis Jones podría dejar el Liverpool para fichar por el Inter

El Inter, actual campeón de Italia, está cerca de cerrar el fichaje del centrocampista del Liverpool Curtis Jones. Según BBC Sport, el gigante de Milán se prepara para pagar alrededor de 30 millones de libras esterlinas por el futbolista inglés y las negociaciones han avanzado de forma significativa. Goal.com informa de ello.

El equipo de la Serie A había señalado al jugador de 25 años como su principal objetivo para rejuvenecer la plantilla y ampliar sus opciones en el centro del campo. Las partes están acordando actualmente los últimos detalles del traspaso y en Italia existe un gran optimismo respecto a que el acuerdo se anuncie oficialmente en los próximos días.

Estado de las negociaciones del fichaje

El Inter ya había intentado fichar a este futbolista a comienzos del verano. En junio, el Liverpool rechazó la oferta verbal de 21,7 millones de libras esterlinas del club italiano, mientras que los Reds valoraban en 35 millones de libras a su jugador formado en la cantera. El hecho de que al contrato actual del futbolista le quedara un año también influyó en las negociaciones.

A pesar de ello, la diferencia de precio entre ambos clubes se redujo considerablemente durante las conversaciones de las últimas semanas. La directiva del Liverpool exigía una cantidad acorde con la experiencia del jugador y su condición de futbolista formado en el club. Finalmente, las partes se acercaron a un acuerdo de 30 millones de libras esterlinas.

La trayectoria de Curtis Jones en el Liverpool

Para Curtis Jones, este traspaso supondría el final de una larga y memorable etapa en el club de Merseyside. Se incorporó a la academia del Liverpool con solo nueve años y pasó por las categorías inferiores hasta convertirse en un jugador importante del primer equipo. Desde su debut bajo las órdenes de Jürgen Klopp en 2019, ha disputado 228 partidos con el equipo.

La temporada pasada, el futbolista participó en 49 encuentros en todas las competiciones, aunque solo fue titular en 18 partidos de la Premier League. La competencia bajo las órdenes de Arne Slot y el estancamiento de las negociaciones para renovar su contrato reforzaron el deseo de Jones de continuar su carrera en Italia.

Curtis JonesInterLiverpoolFichajeSerie A
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