Harry Kane descarta regresar a la Premier League

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Harry Kane descarta regresar a la Premier League

El delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, declaró que su deseo de regresar a la Premier League tras su etapa en Alemania se ha debilitado considerablemente. Según Goal.com, el capitán de la selección inglesa reconoció que ya no tiene tanta prisa por superar el histórico récord de Alan Shearer y que está cerca de firmar un nuevo contrato con el club bávaro. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Cabe recordar que en 2023 el delantero dejó el Tottenham para fichar por el Bayern de Múnich a cambio de 86,4 millones de libras esterlinas. Entonces, muchos pensaban que el futbolista añadiría más goles a los 213 que había marcado en el campeonato inglés, superaría el récord de 260 goles de Alan Shearer y regresaría inevitablemente a la Premier League.

La vida en Múnich y nuevas perspectivas

Después de recibir el miércoles la Bota de Oro europea, Harry Kane habló abiertamente sobre sus planes de futuro. Según explicó, cuando llegó inicialmente a Alemania pensaba que algún día regresaría, pero con el paso del tiempo ese deseo cambió por completo.

“Cuando me fui, por supuesto pensaba que algún día volvería. Pero ahora ese deseo ya no es tan fuerte. Me siento muy feliz en Múnich. Este lugar me ha mostrado otro mundo del fútbol fuera de Inglaterra y me ha hecho apreciar aún más el fútbol europeo”, declaró el futbolista.

La progresión bajo las órdenes de Vincent Kompany

La pasada temporada, el delantero de 33 años marcó 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones con el equipo dirigido por Vincent Kompany. Se mostró satisfecho no solo con sus resultados individuales, sino también con su entorno familiar en Múnich. El futbolista, que afronta el último año de su contrato inicial de cuatro temporadas, habría iniciado negociaciones para prolongar su relación con el Bayern de Múnich.

Kane destacó que el entrenador Vincent Kompany había llevado su juego a un nivel superior. La disciplina táctica tanto en defensa como en ataque, junto con la libertad que se ofrece a los jugadores sobre el terreno de juego, ha marcado el inicio de la etapa más eficaz de su carrera.

“Creo que esta es, sin ninguna duda, la mejor versión de mí mismo en mi carrera. La temporada pasada lo demostró claramente”, concluyó el futbolista.

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