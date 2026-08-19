El 28 de agosto se podrá observar un eclipse lunar parcial con una Luna roja

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El 28 de agosto se podrá observar un eclipse lunar parcial con una Luna roja

El 28 de agosto de este año se espera un fenómeno astronómico particular: un eclipse lunar parcial. Según informó Ixbt.com, citando a Liudmila Koshman, responsable del departamento de apoyo metodológico del Planetario de Moscú, durante el fenómeno más del 90 % de la Luna entrará en la sombra de la Tierra, lo que dará a su superficie un característico tono rojizo. Ixbt.com informa sobre ello.

Según los especialistas, esta configuración de los cuerpos celestes despierta un gran interés y podrá observarse en numerosas regiones del mundo. Está previsto que el eclipse comience a las 04:24, hora de Moscú, y continúe hasta las 10:02.

En qué regiones podrá observarse

La cobertura geográfica de este fenómeno astronómico será muy amplia. Podrá observarse en Europa, Asia Occidental, África, América del Norte y del Sur, así como en las aguas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, y en la Antártida. Los aficionados a la astronomía que vivan en estas extensas regiones podrán ser testigos del fenómeno natural.

Al mismo tiempo, se prevén dificultades para observar el fenómeno en algunas regiones de Rusia. En Moscú, por ejemplo, no será posible contemplar el eclipse directamente, ya que en ese momento la Luna estará por debajo de la línea del geoide, es decir, bajo el horizonte de la ciudad.

Dificultades adicionales para la observación

Según Ixbt.com, solo en la región de Kaliningrado, considerada el punto más occidental de Rusia, será posible observar algunas fases parciales del eclipse. Sin embargo, incluso allí se espera que la Luna descienda por debajo del horizonte antes de alcanzar su fase máxima.

También existen otros factores que impedirán observar plenamente el fenómeno natural. En particular, la baja luminosidad del disco lunar y el progresivo aclaramiento del cielo al amanecer dificultarán considerablemente una observación detallada.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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