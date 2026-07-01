Oliver Kahn: la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no se repetirá

Una de las figuras legendarias del mundo del fútbol, el ex portero de la selección alemana y del Bayern Munich, Oliver Kahn, compartió sus reflexiones sobre la rivalidad de muchos años entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Según él, la estabilidad y los altos estándares de juego establecidos por estas dos estrellas podrían no volver a verse nunca más en el fútbol mundial. Así lo informa Zee5. Al respecto, Goal.com informa .

El duelo entre Messi y Ronaldo, que ha durado casi veinte años, sigue siendo uno de los temas principales del mundo del fútbol. Kahn destaca que su grandeza no se basa en declaraciones públicas o juegos de palabras, sino en el trabajo incansable y los resultados en el campo. La leyenda alemana calificó esta rivalidad como el fenómeno más único en la historia del fútbol.

Grandeza demostrada sin palabras

"Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han impulsado mutuamente hacia nuevas metas durante casi veinte años. Su rivalidad no se construyó sobre palabras, se demostró con el rendimiento en cada partido. Cada temporada compitieron para ser aún mejores. El mundo del fútbol probablemente no vuelva a ver otra rivalidad con tal estabilidad y maestría", afirma Oliver Kahn.

Las estadísticas también confirman estas ideas. Messi y Ronaldo jugaron como rivales directos en la liga española durante nueve años. Durante este periodo, la estrella argentina en el FC Barcelona y el delantero portugués en el Real Madrid alcanzaron logros sin precedentes. Mientras que Ronaldo ganó cuatro veces la Champions League con el club blanco, Messi obtuvo diez títulos de La Liga y cuatro Champions League con el club catalán.

Récords y el sueño del Mundial

En cuanto a premios individuales, estos dos futbolistas siguen liderando sin rival. Lionel Messi ha sido ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, mientras que Cristiano Ronaldo ha sido galardonado con este prestigioso premio cinco veces. Actualmente, Ronaldo tiene como objetivo alcanzar los 1000 goles en su carrera, contando ahora con 975 goles.

En el gran torneo que se desarrolla actualmente, ambas estrellas defienden el honor de sus selecciones nacionales. Messi ha establecido un récord como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 19 goles. En la fase actual del torneo, Argentina se enfrentará a Cabo Verde y Portugal a Croacia.

Mientras Lionel Messi intenta defender el título de campeón logrado en 2022, este torneo podría ser la última oportunidad para que Cristiano Ronaldo consiga el único trofeo que falta en su vasta colección. Hasta ahora, Messi lidera la carrera de goles con 6 anotaciones, mientras que Ronaldo ha registrado 2 goles.