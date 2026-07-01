El gigante japonés Honda ha decidido girar su dirección de negocio hacia un rumbo inesperado. La compañía ha comenzado a destinar las baterías producidas en sus plantas de EE. UU. no a los coches eléctricos, sino a los centros de datos (data-centers) y sistemas de almacenamiento de energía. Este paso se debe a la inestabilidad del mercado automotriz global y al aumento de la demanda de infraestructura tecnológica. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según Nikkei Asia, Honda ha iniciado esta semana la producción de baterías destinadas a sistemas de almacenamiento de energía. Este cambio ocurre tres meses después de que la empresa cancelara sus programas de coches eléctricos en EE. UU. Las baterías, que inicialmente se planeaba producir en la planta de Ohio en colaboración con LG Energy Solution, no estarán en las carreteras, sino en las salas de servidores.

Cambios en el mercado y razones económicas

La razón principal de esta decisión de Honda fue la caída de la demanda de coches eléctricos en el mercado estadounidense. La eliminación de los incentivos fiscales gubernamentales redujo el interés de los consumidores en este tipo de transporte. Como resultado, la empresa informó que perdió 15.700 millones de dólares en el año fiscal anterior debido a la revisión de su estrategia y cambios estructurales.

A pesar de ello, Honda no disolvió su joint-venture con LG Energy. Al contrario, se dio cuenta, siguiendo a competidores como Tesla, Ford y GM, de que el negocio de las baterías por sí solo es una línea rentable. Actualmente, el mercado de dispositivos de almacenamiento de energía estacionaria crece un 32 % anual, abriendo nuevas puertas para los fabricantes de automóviles.

Perspectivas de los sistemas de almacenamiento de energía

Según informes de SEIA y Benchmark Minerals, en el primer trimestre de este año se instalaron sistemas de almacenamiento de energía con una capacidad de 9,7 GWh. Con esta cantidad de baterías se podrían haber equipado aproximadamente 120.000 coches eléctricos. Los expertos predicen que el volumen de este mercado se triplicará para finales de la década.

Garantizar el funcionamiento continuo de los centros de datos;

Estabilizar las redes eléctricas;

Uso eficiente de la energía solar y eólica;

Acumular reservas cuando el precio de la energía es bajo.

Esta dirección no solo es prometedora, sino extremadamente rentable. Por ejemplo, Tesla obtiene un beneficio bruto de hasta el 30 % de sus dispositivos Megapack y Powerwall, que es el doble del beneficio obtenido por la venta de automóviles. Honda aspira a unirse precisamente a esta cadena de alta rentabilidad.

En el contexto de Uzbekistán, las reservas de baterías para centros de datos y fuentes de energía renovables también son un tema relevante. La entrada de grandes marcas como Honda en este sector contribuirá sin duda a la reducción de costes y a la popularización de las tecnologías de almacenamiento de energía. Aunque la empresa ha retrocedido ligeramente en el mercado de coches eléctricos, intenta mantener su lugar en la transformación energética global.