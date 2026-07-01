Prohibición de la venta de toallitas húmedas en el Reino Unido

La mayoría de las toallitas húmedas de uso común contienen fibras plásticas. Esto las hace resistentes, pero provoca que no se degraden rápidamente tras ser desechadas.

Tirar las toallitas al inodoro representa un problema grave. Causan obstrucciones en el alcantarillado y luego llegan a los cursos de agua, convirtiéndose en fuente de microplásticos. Las emisiones de gases de efecto invernadero en su producción agravan el problema.

La nueva restricción entrará en vigor primero en Gales el 18 de diciembre de 2026. En mayo de 2027, Inglaterra e Irlanda del Norte, y en agosto Escocia, prohibirán la venta de toallitas plásticas.

La restricción abarca toallitas para bebés, productos desmaquillantes, papel higiénico húmedo, toallitas antibacterianas, así como productos de higiene personal y limpieza del hogar.

Las toallitas sin plástico seguirán a la venta. Se concederán excepciones para productos de uso médico, que podrán distribuirse en farmacias y hospitales bajo requisitos específicos.