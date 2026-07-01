¡Niño desaparecido durante el escondite en China encuentra a su familia tras 35 años!

En 1991, Lei Szesin, de 13 años, subió accidentalmente a un tren mientras jugaba al escondite con sus amigos. Se quedó dormido durante el viaje y, al despertar, se dio cuenta de que estaba en una ciudad desconocida a más de mil kilómetros de su hogar.

Al ser sordo y mudo, el niño no pudo proporcionar información completa sobre su nombre y dirección. Como resultado, se quedó en Shenzhen. En los años siguientes, contó con la ayuda de una mujer local y de Xun Xinyan, el dueño de un restaurante.

Lei no perdió la esperanza de encontrar a su familia durante 35 años. El giro inesperado ocurrió en un grupo de búsqueda en internet. Su hermano notó que el nombre de Lei estaba escrito con los jeroglíficos en orden inverso, un método que solo ellos usaban de niños.

Los hermanos se comunicaban mediante lenguaje de señas y jugaban juegos secretos en su infancia. Este recuerdo fue la señal clave para reconocer a Lei.

Poco después, una prueba de ADN confirmó su parentesco. Lei Szesin se reunió nuevamente con su familia tras 35 años de separación.