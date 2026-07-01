Polémica arbitral en Inglaterra - RD Congo: Harry Kane reclama penalti

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Polémica arbitral en Inglaterra - RD Congo: Harry Kane reclama penalti

El partido de la selección nacional de Inglaterra contra la RD Congo quedará recordado por una gran polémica arbitral. Una situación controvertida surgida justo antes del final de la primera parte provocó intensos debates, no solo entre los futbolistas en el campo, sino también entre la comunidad futbolística y expertos reconocidos. A pesar de que el capitán Harry Kane cayó dentro del área rival, el árbitro lo consideró una simulación. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El desarrollo de los acontecimientos comenzó de forma desfavorable para Inglaterra. Después de que Yoane Wissa impactara el poste, los ingleses lanzaron un contraataque. Harry Kane cayó al suelo tras chocar con el portero rival, Lionel Mpasi. Los jugadores y aficionados ingleses exigieron inmediatamente un penalti, pero el árbitro principal no detuvo el juego. Aunque el sistema VAR revisó la jugada, se mantuvo la decisión del campo y no se señaló el penalti.

Opinión de expertos: ¿Penalti o simulación?

Esta situación también generó discordia entre las leyendas del fútbol inglés. Alan Shearer, en la emisión de BBC One, criticó duramente la decisión del árbitro, subrayando que era un penalti claro. "No hay duda de que hubo contacto. Para mí, es penalti. Kane puede haber intentado sacar provecho de la situación, pero el portero lo tocó con las manos. Si el portero sale así de agresivo, el delantero tiene motivos suficientes para caer", dijo Shearer.

El ex portero Paul Robinson coincidió con esta opinión. Según él, los árbitros cometieron un error grave y que aquí no había sentimiento patriótico, sino una infracción clara. Sin embargo, Wayne Rooney, leyenda de la selección inglesa y del Manchester United, mantuvo una posición totalmente opuesta.

Para Rooney, Harry Kane fue algo artificial en esta jugada. "Siempre estoy del lado de los delanteros, pero en esta situación pareció que Kane se lanzó hacia el portero. Tropezó solo y buscó el contacto. En mi opinión, no era penalti", destacó Rooney.

Este incidente fue un duro golpe psicológico para la selección inglesa, ya que el equipo se fue al descanso perdiendo 1-0. Tras el partido, los debates sobre la decisión arbitral y la eficacia del sistema VAR continuaron en las redes sociales. Hasta el momento, la UEFA ni ninguna organización pertinente ha emitido un comunicado oficial sobre el arbitraje.

InglaterraHarry KanePenaltiWayne RooneyAlan Shearer
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