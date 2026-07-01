Rusia regalará números de teléfono especiales a graduados con altas calificaciones

El Ministerio de Educación de Rusia está implementando un método original para incentivar a los graduados. A partir de 2026, los estudiantes que obtengan resultados sobresalientes en los Exámenes Estatales Unificados (EGE) recibirán números de teléfono móvil especiales con cinco dígitos consecutivos. Esta iniciativa busca aumentar el interés de los jóvenes por el conocimiento y reconocer sus logros. Así lo informa ixbt.com.

Según el portal ixbt.com, este beneficio estará disponible para los graduados que sumen un total de 200 puntos o más en dos o más asignaturas. Las combinaciones de números regaladas incluirán la secuencia «555», que simboliza las calificaciones máximas del alumno. Se prevé que esta promoción esté vigente durante todo el año.

Estadísticas y alcance

Según los datos preliminares, el número de estudiantes con puntuaciones altas en Rusia aumenta año tras año. Por ejemplo, el análisis de los indicadores actuales muestra que 933 graduados superaron la barrera de los 200 puntos. Aquellos con resultados aún mayores fueron 76 con 300 puntos y 8 con 400 puntos. Incluso se registró un graduado que alcanzó la puntuación máxima de 500 puntos.

Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con los grandes operadores de comunicaciones de Rusia, MegaFon y Yota. Para obtener el número especial, los graduados deben presentar los documentos que acrediten sus altas calificaciones. Los abonados actuales pueden solicitarlo a través de su área personal, mientras que los nuevos usuarios deberán tramitar tarjetas SIM especiales.

Límite de edad y condiciones técnicas

Según las condiciones del proyecto, los números con la combinación «555» estarán disponibles solo para abonados menores de 20 años. Esta restricción indica que el proyecto está dirigido específicamente a graduados escolares y jóvenes estudiantes. Según los expertos, estos números funcionan como un símbolo de estatus social y éxito para la juventud.

En la experiencia de Uzbekistán, los operadores móviles también realizan diversas acciones sociales, pero la práctica de otorgar números especiales por logros educativos aún no se ha popularizado. Esta experiencia rusa se considera un ejemplo interesante de integración entre la economía digital y el sistema educativo.

Cabe recordar que los números móviles especiales y fáciles de recordar suelen venderse en subastas o a precios elevados. Una iniciativa de este nivel estatal permite incentivar a los jóvenes talentos sin costes adicionales.