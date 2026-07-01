Confirmado el calendario de la nueva temporada de La Liga: ¿cuándo será El Clásico?

La temporada 2026/27 de la Liga española comenzará oficialmente el 14 de agosto. Desde la primera jornada, el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético Madrid afrontarán encuentros emocionantes. También se conocen las fechas aproximadas de El Clásico y del derbi madrileño, muy esperados por los aficionados.

¿Qué rivales esperan a los grandes en la primera jornada?

En la primera jornada, que se disputará del 14 al 16 de agosto, el FC Barcelona se enfrentará al Athletic Club.

El Real Madrid, por su parte, se medirá a la Real Sociedad. El Atlético Madrid recibirá en su estadio al Málaga.

Todos los encuentros de la primera jornada

FC Barcelona — Athletic Club;

Real Madrid — Real Sociedad;

Atlético Madrid — Málaga;

Alavés — Getafe;

Celta — Osasuna;

Deportivo — Elche;

Espanyol — Levante;

Racing — Villarreal;

Sevilla — Rayo Vallecano;

Valencia — Betis.

Fechas de El Clásico conocidas

Los encuentros decisivos entre el FC Barcelona y el Real Madrid están programados para las jornadas 10 y 35.

Se espera que el primer Clásico se juegue aproximadamente el 25 de octubre, y el segundo alrededor del 9 de mayo.

Sin embargo, La Liga no fija las fechas exactas de los partidos con antelación. Por ejemplo, El Clásico programado para el 25 de octubre podría disputarse en cualquier día entre el 23 y el 25 de octubre.

Encuentros FC Barcelona — Atlético Madrid

Los partidos de los catalanes contra el Atlético Madrid caerán aproximadamente en las siguientes fechas:

primer partido — 8 de noviembre;

partido de vuelta — 7 de febrero.

Estos enfrentamientos también podrían influir seriamente en el destino de la temporada.

¿Cuándo será el derbi madrileño?

Los derbis de Madrid entre el Real Madrid y el Atlético Madrid están planeados aproximadamente para el 20 de septiembre y el 4 de abril.

Encuentro decisivo Primer partido Segundo partido FC Barcelona — Real Madrid Alrededor del 25 de octubre Alrededor del 9 de mayo FC Barcelona — Atlético Madrid Alrededor del 8 de noviembre Alrededor del 7 de febrero Real Madrid — Atlético Madrid Alrededor del 20 de septiembre Alrededor del 4 de abril

De este modo, se espera que la nueva temporada de La Liga comience con luchas intensas y sin concesiones desde las primeras jornadas.