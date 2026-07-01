Seis días de luto en Irán: participará una delegación de Uzbekistán

Se llevarán a cabo seis días de ceremonias de luto en Irán con motivo de la despedida del difunto líder supremo Ali Khamenei.

Se ha informado que una delegación encabezada por Nuriddin Ismoilov, presidente de la Cámara Legislativa de la Asamblea Suprema de Uzbekistán, participará en los eventos.

Las ceremonias comenzarán el 4 de julio

La primera parte de los actos de luto tendrá lugar el 4 de julio en el complejo «Musalla» de Teherán.

Para el 5 de julio, está prevista la oración funeraria y una marcha de luto masiva en la capital iraní.

Se realizarán eventos en varias ciudades

Las ceremonias de despedida no se limitarán a Teherán. Continuarán también en otras grandes ciudades de Irán.

Incluyendo:

Teherán;

Qom;

Mashhad

está previsto que se lleven a cabo actos de luto en estas ciudades.

Asimismo, se organizarán ceremonias especiales en las ciudades de Nayaf y Kerbala, en Irak, sagradas para los chiítas.

Ceremonia de entierro final en Mashhad

La ceremonia final relacionada con el entierro del cuerpo de Ali Khamenei tendrá lugar el 9 de julio en la ciudad de Mashhad.

De este modo, las ceremonias de despedida y luto durarán seis días.

¿Por qué se pospuso la ceremonia inicial?

Según el texto, el antiguo líder supremo de Irán, Ali Khamenei, falleció el 28 de febrero durante los primeros ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Inicialmente, se había planeado que la ceremonia de despedida comenzara el 4 de marzo y durara tres días.

Sin embargo, el día en que debía realizarse, las autoridades iraníes anunciaron el aplazamiento del evento. Esta decisión se justificó por la gran cantidad de personas que deseaban despedirse.

También participará una delegación de Uzbekistán

Se espera que delegaciones oficiales de diversos países participen en los seis días de actos de luto.

En nombre de Uzbekistán, una delegación encabezada por el presidente de la Cámara Legislativa de la Asamblea Suprema, Nuriddin Ismoilov, asistirá a las ceremonias.