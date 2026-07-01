El Nasaf se impone con garra ante el Buxoro

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El Nasaf se impone con garra ante el Buxoro

En Qarshi se disputó un encuentro amistoso entre el Nasaf y el Buxoro. En un partido emocionante, los «Dragones» lograron la victoria por 2-1 a pesar de haber empezado perdiendo.

Zafarmurod Abdirahmatov y Yusuf Otubanjo anotaron para el Nasaf, mientras que el único gol del Buxoro fue obra de Asadbek Jo‘raboyev.

El Buxoro abre el marcador

En el minuto 16, Asadbek Jo‘raboyev marcó el gol que puso por delante a los visitantes.

Sin embargo, los futbolistas del Nasaf no tardaron en responder. En el minuto 30, Zafarmurod Abdirahmatov empató el encuentro.

Otubanjo anota el gol de la victoria

En la segunda parte, ambos equipos realizaron varios cambios en sus alineaciones.

En el minuto 85, Yusuf Otubanjo, quien entró desde el banquillo, marcó el gol decisivo que le dio la victoria al Nasaf.

Resultado del partido

Partido amistoso

Nasaf — Buxoro — 2:1

Goles: Abdirahmatov, 30; Otubanjo, 85 — Jo‘raboyev, 16.

Alineación titular del Nasaf

Samandar Muratbayev, Dilshod Murtazayev, G‘olib G‘aybullayev, Quvonchbek Xushvaqtov, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov y Bobir Abdixoliqov.

Sustitutos

  • Bekjon Rahmatov;

  • Yusuf Otubanjo;

  • Akramjon Komilov;

  • Zafar Sa’dullayev;

  • Bahodir Xalilov.

De esta manera, el Nasaf consiguió una victoria sufrida en este encuentro de preparación para la nueva temporada.

NasafBujaráZafarmurod AbdirahmatovYusuf OtubanjoAsadbek Jurabayev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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