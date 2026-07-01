El Arsenal pide 150 millones de euros por William Saliba

El Arsenal de Londres y el defensa de la selección francesa, William Saliba, siguen estando en el centro de atención de los clubes más ricos y poderosos de Europa. Según el periodista e insider Ekrem Konur, el Barcelona de Cataluña se ha unido oficialmente a la carrera por el fichaje del talentoso jugador de 24 años.

Hasta ahora, el Real Madrid y el PSG de París estaban entre los equipos que deseaban incorporar a Saliba. Ahora, podría producirse una seria lucha tripartita en el fútbol europeo por este defensa.

La posición firme del Arsenal

Sin embargo, la directiva del Arsenal y el entrenador Mikel Arteta están muy lejos de querer dejar marchar fácilmente la base principal de su línea defensiva.

La condición de transferencia de los londinenses: Según la fuente, los «Gunners» no aceptarían bajo ninguna circunstancia vender al jugador francés por una cantidad inferior a 150 millones de euros . Esta cifra podría convertir a Saliba en el defensa más caro de la historia del fútbol.

Saliba llegó al Arsenal en 2019 procedente del club francés Saint-Étienne por 30 millones de euros. Su contrato actual a largo plazo vence el 30 de junio de 2030 . Este factor otorga al club londinense una ventaja total en las futuras negociaciones.

Evolución del traspaso y estadísticas de William Saliba:

Indicador / Tipo de dato Cifras registradas Precio de compra en 2019 30 millones de euros Valor actual fijado por el Arsenal 150 millones de euros Duración del contrato actual Hasta el 30 de junio de 2030 Partidos en la temporada 2025/26 50 (en todas las competiciones) Indicador de productividad 1 gol y 1 asistencia

En las últimas temporadas, Saliba ha sido reconocido como el verdadero «corazón» de la defensa del Arsenal. Su frialdad y seguridad en el campo han convertido al equipo en uno de los clubes que menos goles encajan en la Premier League. El tiempo dirá si gigantes como Barcelona y Real Madrid podrán romper la barrera de los 150 millones del Arsenal en el próximo mercado.