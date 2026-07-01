¡En Bali, un mono roba el teléfono de un turista y se toma decenas de selfies!

Un turista británico que paseaba cerca de un templo local en Bali vivió una situación inesperada. Un macaco le arrebató el smartphone y huyó hacia el bosque.

El turista localizó el dispositivo a través de una aplicación de seguimiento. Tras una búsqueda junto con el personal de seguridad, el smartphone fue recuperado en aproximadamente una hora.

El teléfono fue devuelto a su dueño sin daños. Sin embargo, en su galería quedaron guardados decenas de selfies que el mono se había tomado a sí mismo.

El incidente y las fotos se viralizaron rápidamente en las redes sociales, provocando comentarios divertidos entre los usuarios.