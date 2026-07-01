Lime sale a bolsa: el gigante de la micromovilidad realiza su IPO

Lime, uno de los mayores operadores mundiales de alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas, ha completado su tan esperada IPO (oferta pública inicial) y se ha convertido oficialmente en una sociedad cotizada. Tras nueve años de actividad marcados por desafíos financieros y las restricciones de la pandemia, la startup ha debutado con éxito en el Nasdaq. Así lo informa Techcrunch.com señala el informe.

La compañía logró recaudar 167 millones de dólares en su debut bursátil. Respaldada por Uber, Lime vendió un total de 6,68 millones de acciones a 25 dólares cada una. Esta cifra se sitúa en el punto medio del rango previsto de 24-26 dólares. Tras el inicio de la cotización bajo el ticker "LIME" en el Nasdaq, el precio de las acciones subió un 9 % en la primera hora.

Según TechCrunch, esta IPO otorga a Lime una valoración de mercado de aproximadamente 1.660 millones de dólares. Esta cifra es cercana a la de su principal competidor, Bird, en 2021, aunque la dirección de Lime destaca que su modelo de negocio es mucho más sostenible.

Las dificultades quedaron atrás

El CEO de Lime, Wayne Ting, admitió en una entrevista que llegar a este nivel no fue tarea fácil. Según él, la empresa estuvo al borde de la quiebra en varias ocasiones y atravesó periodos donde su futuro era incierto. "Estar aquí hoy como una empresa pública es el resultado de mucho trabajo y paciencia", afirma Ting.

El mercado de la micromovilidad se ha vuelto implacable en los últimos años. Por ejemplo, Bird tuvo que declararse en bancarrota, mientras que otros competidores como Tier y Dott intentaron sobrevivir mediante fusiones. Proyectos como Superpedestrian cerraron por completo. En este contexto, Lime logró aumentar sus ingresos: de 521 millones de dólares en 2023 a 886,7 millones de dólares el año pasado.

Obligaciones financieras y planes futuros

A pesar de ello, la empresa enfrenta serios desafíos financieros. En los documentos presentados antes de la IPO, Lime reveló una deuda de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Más de la mitad de esta deuda debe pagarse antes de finales de año. Los fondos obtenidos de la venta de acciones se destinarán a cubrir estas obligaciones y a expandir el negocio.

En un momento en que la micromovilidad, especialmente el alquiler de patinetes, está ganando popularidad en mercados emergentes, el éxito de un líder global como Lime en el mercado bursátil es una señal positiva para los inversores del sector. La empresa afirma haber sido rentable operativamente durante los últimos tres años y haber entrado en una fase de desarrollo sostenible.