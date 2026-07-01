China prueba tecnologías de hospital espacial y laboratorio biológico

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China prueba tecnologías de hospital espacial y laboratorio biológico

China ha alcanzado una nueva etapa en la exploración espacial al probar con éxito diversas tecnologías innovadoras necesarias para misiones de larga duración e infraestructuras orbitales futuras. La nave de carga experimental Qingzhou demostró los resultados de su segunda fase en órbita, ampliando las capacidades de asistencia médica e investigación biológica en el espacio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El aparato Qingzhou fue lanzado al espacio el 30 de marzo de este año mediante el cohete transportador Lijian-2 Y1. Desarrollada por la Academia de Innovación de Microsatélites (IAMCAS) de la Academia China de Ciencias, esta nave tiene un peso total de 4,2 toneladas. De ellas, aproximadamente una tonelada corresponde a instrumentos científicos y la vida útil del dispositivo en órbita está prevista para tres años.

Hospital espacial y monitoreo médico

Una de las direcciones más importantes del proyecto es el concepto de «hospital espacial». Este sistema está orientado a garantizar la supervivencia segura del ser humano fuera de la órbita terrestre durante largos periodos. Según los expertos, sería imposible construir asentamientos permanentes en otros planetas en el futuro sin tales complejos médicos autónomos.

Según ixbt.com, los ingenieros chinos han creado un dispositivo de diagnóstico electromiográfico equipado con un chip neuromórfico para controlar a distancia la salud humana en el espacio. Esta tecnología permite el seguimiento continuo en tiempo real de la actividad eléctrica de los músculos. Asimismo, se probó un analizador de células sanguíneas compacto, que ayuda a los miembros de la tripulación a analizar su salud de forma independiente sin equipos de laboratorio complejos.

Refrigerador orbital y experimentos biológicos

Otro logro tecnológico es la creación de un refrigerador de compresión de vapor que funciona de manera estable en condiciones de microgravedad. Al adaptar esta tecnología terrestre al espacio, los científicos resolvieron tareas complejas como la separación de gas y líquido y el funcionamiento estable del compresor. Este dispositivo sirve no solo para conservar los alimentos de los cosmonautas, sino también muestras biológicas sensibles a la temperatura.

China ya cuenta con una amplia experiencia en investigación biológica. Anteriormente, se realizaron experimentos con peces danio rerio, ratones y diversas plantas en la estación Tiangong. Las nuevas pruebas están orientadas a cultivar organismos vivos en misiones de larga duración y a perfeccionar los sistemas de soporte vital.

Chan Lyang, diseñador jefe del proyecto Qingzhou, destacó que este vuelo no solo sirve para experimentos científicos, sino también para verificar exhaustivamente el compartimento hermético y el sistema de propulsión de la nave. Los resultados obtenidos servirán de base para crear la versión de explotación completa del aparato.

Según el plan, el primer vuelo operativo de la nave de carga Qingzhou se llevará a cabo a principios de 2027. Esto ayudará a reducir los costes de transporte de carga al espacio, haciendo que las actividades de la estación orbital china sean más flexibles y económicas.

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Abror Shuhratov
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