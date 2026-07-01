Harry Kane salva a Inglaterra: los Three Lions logran una victoria sufrida ante la RD Congo

La selección de Inglaterra ha asegurado su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. En un encuentro complicado frente a la RD Congo, los pupilos de Thomas Tuchel se impusieron por 2-1, cumpliendo un objetivo vital en la fase de grupos. Aunque el partido comenzó con dificultades inesperadas para los ingleses, el capitán Harry Kane y el suplente Anthony Gordon decidieron el encuentro. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Apenas en el minuto 7, Brian Cipenga quedó libre dentro del área y abrió el marcador con un disparo preciso al palo corto de Jordan Pickford. Según Goal.com, el portero no pudo reaccionar en esta jugada. Tras este gol, los ingleses tardaron en reaccionar y tuvieron dificultades para mostrar un juego ordenado en el campo.

En la primera parte, Jude Bellingham y Marcus Rashford tuvieron oportunidades para empatar, pero el guardameta de la RD Congo, Lionel Mpasi, demostró su calidad. Por su parte, Yoane Wissa estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su remate impactó en el poste. Inglaterra llegó al descanso en desventaja.

La sociedad entre Harry Kane y Anthony Gordon

En la segunda mitad, Thomas Tuchel realizó cambios en la alineación. La entrada de Anthony Gordon cambió drásticamente el ritmo del juego. Precisamente tras un pase suyo, Harry Kane empató el encuentro con un cabezazo. Este gol dio confianza adicional a los Three Lions, quienes aumentaron la presión.

A cuatro minutos del final, la pareja volvió a protagonizar la acción. Tras un disparo de Jude Bellingham repelido por el portero, Anthony Gordon recuperó el balón y se lo cedió a Harry Kane. El experimentado delantero soltó un potente disparo raso desde el borde del área para anotar el gol de la victoria.

Esta victoria permite que la selección de Inglaterra se enfrente al anfitrión, México, en la fase de eliminatorias. A pesar del resultado positivo, la prensa inglesa critica el desempeño defensivo y las actuaciones de Jordan Pickford. Corregir estos errores será la tarea principal de Thomas Tuchel en la siguiente ronda.