Cómo recibieron a la selección nacional de Uzbekistán en Tashkent

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Cómo recibieron a la selección nacional de Uzbekistán en Tashkent

El 1 de julio, se llevó a cabo una ceremonia solemne de bienvenida en el aeropuerto internacional de Tashkent para los jugadores de la selección nacional de Uzbekistán, quienes regresaron al país tras finalizar su participación en la Copa del Mundo 2026.

Cómo recibieron a la selección nacional de Uzbekistán en Tashkent

En el evento, se destacó especialmente la necesidad de apoyar a los futbolistas y motivarlos para futuras grandes victorias, en lugar de criticarlos.

Cómo recibieron a la selección nacional de Uzbekistán en Tashkent

Funcionarios y aficionados recibieron a los jugadores

En la ceremonia participaron el primer ministro Abdulla Aripov, el jefe del SSS, el presidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán Bahodir Qurbonov, el primer vicepresidente de la UFA Ravshan Ermatov y otros funcionarios.

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Asimismo, asistieron al aeropuerto:

  • familiares de los jugadores;

  • jóvenes;

  • veteranos del fútbol;

  • aficionados;

  • artistas

también estuvieron presentes.

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Se proyectó el mensaje del Presidente

Durante el evento, se proyectó un video con las reflexiones del Presidente Shavkat Mirziyoyev sobre la participación de la selección y su llamado a apoyar a los jugadores.

Cómo recibieron a la selección nacional de Uzbekistán en Tashkent

El jefe de Estado destacó que los futbolistas habían adquirido una experiencia importante en el Mundial.

«Buscar culpables y expresar quejas con emociones excesivas no es propio de nuestro pueblo. Las grandes victorias están por venir», afirmó el Presidente.

Los asistentes a la ceremonia apoyaron estas palabras, señalando que la primera participación de Uzbekistán en un Mundial tiene una importancia histórica.

Aripov habló sobre los «expertos de sofá»

El primer ministro Abdulla Aripov afirmó que los jugadores de la selección lucharon con valentía contra rivales destacados.

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Refiriéndose a quienes criticaron duramente al equipo en las redes sociales, instó a los jugadores a ignorar a los «expertos de sofá».

«Ellos solo quieren ganar likes a costa de su fama», dijo el primer ministro.

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Aripov subrayó que la selección jugó con gallardía contra rivales con fuertes jugadores y posiciones altas en el ranking FIFA.

«Cada ataque, cada defensa, cada disparo y cada momento de lucha brindó emoción, esperanza y orgullo a nuestro pueblo», añadió.

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Los jugadores prometieron mejoras para el futuro

Los jugadores de la selección también tomaron la palabra. Afirmaron que la Copa del Mundo 2026 fue una gran escuela de experiencia y que dedicarán todo su esfuerzo para lograr mejores resultados en el futuro.

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Cannavaro no participó en la ceremonia

El director técnico de la selección, Fabio Cannavaro, no asistió al evento de bienvenida en Tashkent. Había informado que regresaría a su país, Italia, para descansar tras finalizar la participación del equipo en el Mundial.

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Resultados de Uzbekistán en el Mundial

La selección de Uzbekistán disputó tres encuentros en la fase de grupos:

  • Colombia — 1:3;

  • Portugal — 0:5;

  • RD Congo — 1:3.

Abbosbek Fayzullayev y Eldor Shomurodov fueron los autores de los primeros goles de nuestro equipo en la Copa del Mundo.

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Uzbekistán quedó en el último lugar de su grupo y terminó en la posición 46 entre 48 equipos al final del torneo.

Primer Mundial: el inicio de un gran camino

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Aunque los resultados no fueron los esperados, la primera participación de Uzbekistán en la Copa del Mundo quedó como una página importante en la historia del fútbol nacional.

Los jugadores ahora buscan sacar las conclusiones correctas de esta experiencia para alegrar a los aficionados con grandes victorias en las próximas competiciones.

Cómo recibieron a la selección nacional de Uzbekistán en Tashkent
Selección nacional de UzbekistánAeropuerto Internacional de TashkentAbdulla AripovShavkat Mirziyoyev
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Shuhrat Razzakov
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