Emiratos Árabes Unidos lidera la desigualdad de riqueza mundial

·3·Mundo
Emiratos Árabes Unidos lidera la desigualdad de riqueza mundial

Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el primer lugar mundial en cuanto a la distribución desigual de la riqueza entre su población. Así lo indica el informe Global Wealth Report 2026 elaborado por el banco suizo UBS. Rusia, con un indicador idéntico al de los EAU, se sitúa en segundo lugar.

¿Qué significa el coeficiente de Gini?

El estudio utilizó el coeficiente de Gini, que muestra qué tan igualitaria o desigual es la distribución de la riqueza en manos de la población de un país.

Cuanto más alto sea el indicador, mayor será la parte de los activos concentrada en un pequeño grupo de la población.

Aquí no se trata del salario o los ingresos diarios, sino de las siguientes riquezas:

  • bienes raíces;

  • inversiones;

  • ahorros bancarios;

  • acciones y otros activos.

¿Qué países tienen los indicadores más altos?

Al cierre de 2025, los países con el mayor nivel de desigualdad de riqueza son los siguientes:

Puesto

País

Coeficiente de Gini

1

Emiratos Árabes Unidos

0,82

2

Rusia

0,82

3

Sudáfrica

0,81

4

Brasil

0,81

5

Arabia Saudita

0,78

6

EE. UU.

0,77

7

Suecia

0,74

8

India

0,74

9

Turquía

0,73

10

México

0,72

¿Por qué los EAU están en primer lugar?

Los autores del informe explican el alto indicador de los EAU por la gran cantidad de residentes ultra ricos en el país.

Al mismo tiempo, también es considerable la proporción de trabajadores migrantes con ahorros relativamente bajos. Como resultado, la mayor parte de la riqueza queda concentrada en un círculo limitado de personas.

Uzbekistán no fue incluido en el ranking

El banco UBS analizó un total de 56 mercados en el marco de su informe.

Sin embargo, en el ranking presentado sobre desigualdad de riqueza, no se incluyeron datos relativos a Uzbekistán.

La desigualdad de ingresos y la de riqueza no son lo mismo

Los expertos subrayan que no se debe confundir este ranking con la desigualdad de los ingresos de la población.

Mientras que la desigualdad de ingresos compara los salarios y otros cobros, la desigualdad de riqueza tiene en cuenta las viviendas, inversiones, ahorros y otros activos.

Por esta razón, estos dos indicadores se calculan de manera diferente y no pueden sustituirse el uno al otro.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Seis días de luto en Irán: participará una delegación de UzbekistánSeis días de luto en Irán: participará una delegación de UzbekistánHoy, 22:49¡En Bali, un mono roba el teléfono de un turista y se toma decenas de selfies!¡En Bali, un mono roba el teléfono de un turista y se toma decenas de selfies!Hoy, 22:47¡Niño desaparecido durante el escondite en China encuentra a su familia tras 35 años!¡Niño desaparecido durante el escondite en China encuentra a su familia tras 35 años!Hoy, 22:36Prohibición de la venta de toallitas húmedas en el Reino UnidoProhibición de la venta de toallitas húmedas en el Reino UnidoHoy, 22:33Syrskyi señala la posible nueva dirección de RusiaSyrskyi señala la posible nueva dirección de RusiaHoy, 21:12Negociaciones importantes en Tiflis: ¿qué sectores son prioritarios?Negociaciones importantes en Tiflis: ¿qué sectores son prioritarios?Hoy, 19:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales