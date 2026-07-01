Emiratos Árabes Unidos lidera la desigualdad de riqueza mundial

Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el primer lugar mundial en cuanto a la distribución desigual de la riqueza entre su población. Así lo indica el informe Global Wealth Report 2026 elaborado por el banco suizo UBS. Rusia, con un indicador idéntico al de los EAU, se sitúa en segundo lugar.

¿Qué significa el coeficiente de Gini?

El estudio utilizó el coeficiente de Gini, que muestra qué tan igualitaria o desigual es la distribución de la riqueza en manos de la población de un país.

Cuanto más alto sea el indicador, mayor será la parte de los activos concentrada en un pequeño grupo de la población.

Aquí no se trata del salario o los ingresos diarios, sino de las siguientes riquezas:

bienes raíces;

inversiones;

ahorros bancarios;

acciones y otros activos.

¿Qué países tienen los indicadores más altos?

Al cierre de 2025, los países con el mayor nivel de desigualdad de riqueza son los siguientes:

Puesto País Coeficiente de Gini 1 Emiratos Árabes Unidos 0,82 2 Rusia 0,82 3 Sudáfrica 0,81 4 Brasil 0,81 5 Arabia Saudita 0,78 6 EE. UU. 0,77 7 Suecia 0,74 8 India 0,74 9 Turquía 0,73 10 México 0,72

¿Por qué los EAU están en primer lugar?

Los autores del informe explican el alto indicador de los EAU por la gran cantidad de residentes ultra ricos en el país.

Al mismo tiempo, también es considerable la proporción de trabajadores migrantes con ahorros relativamente bajos. Como resultado, la mayor parte de la riqueza queda concentrada en un círculo limitado de personas.

Uzbekistán no fue incluido en el ranking

El banco UBS analizó un total de 56 mercados en el marco de su informe.

Sin embargo, en el ranking presentado sobre desigualdad de riqueza, no se incluyeron datos relativos a Uzbekistán.

La desigualdad de ingresos y la de riqueza no son lo mismo

Los expertos subrayan que no se debe confundir este ranking con la desigualdad de los ingresos de la población.

Mientras que la desigualdad de ingresos compara los salarios y otros cobros, la desigualdad de riqueza tiene en cuenta las viviendas, inversiones, ahorros y otros activos.

Por esta razón, estos dos indicadores se calculan de manera diferente y no pueden sustituirse el uno al otro.