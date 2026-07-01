Play-offs CDM 2026: el doblete de Harry Kane salva a Inglaterra

Otro partido intenso ha concluido en los play-offs de la CDM 2026. A pesar de ir perdiendo, la selección de Inglaterra derrotó a la RD Congo 2-1 y avanzó a los cuartos de final.

El capitán Harry Kane brindó la victoria a los ingleses con dos goles anotados en la segunda mitad.

La RD Congo abrió el marcador en el minuto 7

El encuentro, disputado en Atlanta, comenzó muy bien para la RD Congo.

En el minuto 7, Sipenga marcó gol, poniendo por delante a los africanos.

Tras esto, Inglaterra atacó con fuerza, pero no logró empatar durante la primera parte.

Kane inició la remontada

Los ingleses aumentaron la presión en la segunda mitad. En el minuto 74, Harry Kane anotó para empatar el encuentro.

Doce minutos después, el capitán inglés volvió a batir la portería de la RD Congo, dando la victoria a su equipo.

De este modo, el doblete de Kane salvó a Inglaterra del riesgo de quedar eliminada del torneo.

El próximo rival de Inglaterra: México

Tras la victoria 2-1, Inglaterra alcanzó los cuartos de final de la CDM 2026.

Ahora los ingleses se enfrentarán a la selección de México, uno de los anfitriones del torneo.

México consiguió su pase a la siguiente ronda tras derrotar a Ecuador en la fase anterior.

Detalles del partido

CDM 2026. Octavos de final

Inglaterra — RD Congo — 2:1

1 de julio, Atlanta.

Goles: Kane, 74, 86 — Sipenga, 7.

Amonestaciones: Bellingham, 19 — Sadiki, 28.

Alineaciones

Inglaterra: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Rice (Stones, 90+1), Anderson, Bellingham, Rashford, Madueke, Kane.

RD Congo: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Kayambe, 89), Mukau (Kayembe, 76), Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa.

El capitán dijo la última palabra

Inglaterra enfrentó serias dificultades durante el partido, pero la destreza de Kane cambió el destino del encuentro.

Ahora los aficionados al fútbol esperan otro choque implacable entre Inglaterra y México.