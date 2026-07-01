El club alemán Bayern Munich ha concretado una de sus operaciones más importantes del mercado de verano. Los muniqueses anunciaron oficialmente la firma de un contrato a largo plazo con Ismael Saibari, delantero del PSV neerlandés y líder de la selección de Marruecos. Este traspaso se considera un paso crucial para reforzar la línea ofensiva del actual gigante de la Bundesliga. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El delantero de 25 años firmó un acuerdo con el club de Múnich válido hasta junio de 2031. Según informa Goal.com, el Bayern pagará aproximadamente 50 millones de euros al PSV por este traspaso. Además, esta cifra podría aumentar en 2 millones de euros gracias a los bonos estipulados en el contrato. Esta cifra coloca a Saibari entre los fichajes más caros de la historia del club.

Un acuerdo muy esperado y un plan estratégico

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, destacó que la adquisición del talento marroquí no fue una decisión casual, sino el resultado de un plan a largo plazo. Los directivos del club contactaron al jugador con mucha antelación para explicarle el lugar que ocuparía en los proyectos futuros del equipo. Esto permitió aventajar a otros rivales en la carrera por el fichaje.

Ismael Saibari es considerado una de las estrellas más brillantes que han destacado en la liga neerlandesa. Con el PSV, ha ganado tres veces el campeonato nacional y ha sumado un total de 42 goles y 29 asistencias. Especialmente, su experiencia en la Champions League y sus movimientos impredecibles en ataque atrajeron la atención de los scouts muniqueses.

Heroísmo en la Copa del Mundo

Actualmente, en la Copa del Mundo que se celebra en América del Norte, Saibari está demostrando una verdadera capacidad de liderazgo con la selección de Marruecos. Durante el torneo, ha logrado marcar goles contra Brasil, Escocia y Haití. Especialmente, en el partido de cuartos de final contra los Países Bajos, ejecutó con precisión el penalti decisivo, llevando a su equipo a la siguiente ronda.

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, valoró positivamente el estado mental del jugador y su ambición por ganar. Según sus palabras, futbolistas versátiles y audaces como Saibari pueden emocionar a los aficionados del Allianz Arena. El delantero marroquí se distingue no solo por marcar goles, sino también por aportar una alta intensidad al juego colectivo.

Cabe recordar que Ismael Saibari también ganó la Copa Africana de Naciones 2025 con la selección de Marruecos. Se espera que su llegada a Múnich genere una nueva competitividad y potencia ofensiva en la delantera del Bayern, junto a estrellas como Harry Kane.