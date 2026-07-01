Cloudflare, una de las empresas líderes en seguridad e infraestructura de Internet, ha anunciado una nueva y estricta política hacia la industria de la inteligencia artificial (AI). Con el objetivo de proteger la propiedad intelectual de los propietarios de sitios web, la empresa exige una distinción clara entre los motores de búsqueda y los bots de AI. Se espera que este paso transforme radicalmente el ecosistema de intercambio de datos en la red global. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según la información de Cloudflare, a partir del 15 de septiembre de 2026, la configuración estándar de la empresa bloqueará automáticamente el acceso a páginas con publicidad de los bots de «uso mixto» (mixed-use crawlers) que combinan fines de búsqueda y entrenamiento de AI. Esto significa que gigantes como Google deberán separar sus bots en dos funciones: uno para la búsqueda tradicional y otro para el entrenamiento de modelos de AI.

Derechos de autor y competencia justa

Actualmente, muchos editores y propietarios de sitios desean aparecer en los motores de búsqueda, pero se oponen a que sus datos se utilicen gratuitamente para entrenar modelos de AI. Matthew Prince, fundador y CEO de Cloudflare, destacó que hoy en día más de la mitad del tráfico de Internet es generado por bots y no por humanos. Esto exige medidas rápidas para crear un ecosistema digital sostenible.

Cloudflare criticó abiertamente al motor de búsqueda más grande del mundo (refiriéndose a Google), señalando que posee el doble de datos que otras empresas de AI. La razón es que los propietarios de sitios se ven obligados a entregar sus datos para el entrenamiento de AI para no perder visibilidad en los resultados de búsqueda. Aunque Google ofrece la posibilidad de rechazo a través de su bot Google Extended, Cloudflare considera que esto no es suficiente.

Nuevo modelo económico: Pay Per Use

La empresa no solo propone restricciones, sino también fuentes de ingresos para los editores. El sistema Pay Per Crawl anunciado anteriormente evoluciona ahora hacia un modelo Pay Per Use. A través de este sistema, los editores podrán cobrar cada vez que su contenido genere valor mediante la AI.

Estas nuevas reglas se aplican a todos los nuevos clientes de la plataforma Cloudflare, sitios web recién creados y todos los usuarios del plan gratuito. Estos cambios podrían impulsar a gigantes tecnológicos como OpenAI, Google y Microsoft a revisar sus estrategias y firmar contratos directos con editores por contenido de calidad.

Esta noticia también es de gran importancia para los creadores de contenido y medios de comunicación de Uzbekistán. Considerando el amplio uso de los servicios de Cloudflare por parte de los sitios locales, es muy probable que aumente el control sobre la asimilación de datos en idioma uzbeko por parte de la AI, surgiendo así nuevas oportunidades de monetización.