La « predicción del nocaut » se volvió en su contra: McGregor envió un mensaje inesperado a Garry

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La « predicción del nocaut » se volvió en su contra: McGregor envió un mensaje inesperado a Garry

Antes del UFC 330, tras generar un gran revuelo en todo el mundo, Islam Makhachevlos planes de Conor McGregor, que prometía una dolorosa derrota para Islam Makhachev, fracasaron en el octágono. Sin embargo, después del duro golpe sufrido por su compatriota, el excampeón en dos divisiones sorprendió a todos con una acción inesperada: ¿por qué no pudo guardar silencio esta vez?

La «maldición de la predicción»: ¿qué ocurrió en el octágono?

Antes del combate, Conor McGregor había apoyado públicamente a su joven compatriota Ian Machado Garry y realizado una declaración sensacional. En su opinión, Garry debía derrotar a Makhachev por nocaut técnico antes del límite con una patada precisa a la cabeza, una high kick.

Sin embargo, el enfrentamiento en Filadelfia dio un giro inesperado:

  • Guion previsto: Las rápidas patadas de Garry y su victoria por nocaut sobre Makhachev.

  • Lo que ocurrió en realidad: En el segundo asalto, fue precisamente Islam Makhachev quien derribó al irlandés con una potente high kick y decidió el resultado del combate a su favor.

Datos del combate y estadísticas clave

Indicador

Islam Makhachev

Ian Machado Garry

Estatus del combate

Defensa del título de campeón

Retador

Golpe decisivo

High kick devastadora en el segundo asalto

No conectó el golpe pronosticado

Resultado del combate

Victoria antes del límite

Derrota

«Voluntad intacta»: el video de Garry y la respuesta de Conor

Después del duro golpe y la derrota, Garry envió un video especial a sus aficionados y aseguró que no se rendiría. Recordando el camino de su compañero de equipo Charles Oliveira, destacó que las grandes derrotas solo hacen más fuerte a una persona.

«Esta derrota no significa nada. Volveré sin duda y levantaré el cinturón de la UFC por encima de mi cabeza!»

Ian Machado Garry

Bajo esta emotiva declaración, Conor McGregor dejó un comentario breve, pero muy contundente:

«¡Mentalidad de campeón!»

Conor McGregor

McGregor demostró así que, incluso cuando los planes se tuercen en el octágono, no dejará solo a su pupilo y confía en su mentalidad de campeón.

¿Creen que Garry puede convertirse realmente en campeón en el futuro o su duelo contra Makhachev mostró su verdadero nivel?

¡Dejen su opinión en los comentarios y compartan esta noticia con sus amigos fans de la UFC!

Conor McGregorIslam MakhachevIan Machado GarryUFCFiladelfia
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Shuhrat Razzakov
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