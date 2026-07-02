Vitinha se dirige a los aficionados antes del partido contra Croacia

El centrocampista de la selección de Portugal, Vitinha, habló sobre la situación del equipo antes del decisivo encuentro contra Croacia en los octavos de final del Mundial 2026.

El futbolista reconoció las deficiencias en el partido contra Colombia, subrayando que no hay margen de error en esta etapa de los play-offs.

Sin excusas por el calor

Vitinha mencionó que las condiciones climáticas del encuentro anterior dificultaron la tarea de los jugadores.

« En el último partido hacía mucho calor y humedad, pero no quiero usar eso como excusa », afirmó.

El centrocampista señaló que Portugal no mantuvo el control del balón el tiempo suficiente en el duelo contra Colombia.

« Quienes estuvimos en el campo sentimos que no mantuvimos la posesión lo suficiente », dijo Vitinha.

« No hay lugar para el error »

El jugador portugués informó que el equipo está trabajando para mejorar su juego.

En la fase de eliminación directa, cualquier error puede salir muy caro. Por ello, el único objetivo de los portugueses es ganar y avanzar a los cuartos de final.

« Entendemos perfectamente que en esta etapa no hay margen de error. Nuestro objetivo es ganar y pasar a la siguiente ronda », añadió.

¿Cómo reacciona a las críticas?

Vitinha afirmó que comprende las críticas hacia el juego de la selección y que las acepta de manera constructiva.

« No buscamos elogios. Sabemos muy bien qué aspectos son buenos y en cuáles debemos trabajar », declaró el centrocampista.

Según sus palabras, los futbolistas son conscientes de sus fallos y están intentando corregirlos.

Pide confianza a los aficionados

Vitinha agradeció a los aficionados que apoyan a la selección de Portugal.

« Valoramos el apoyo de los aficionados y les pedimos que sigan confiando en nosotros », dijo.

El jugador destacó que cada jugador del equipo está dando el máximo para lograr la victoria.

« Lo demostraremos en el campo »

Vitinha subrayó que los futbolistas portugueses están más preocupados por el resultado que nadie.

« Nadie quiere ganar más que nosotros. Nadie desea mostrarse mejor que nosotros. Intentaremos demostrar precisamente eso en el campo », afirmó.

Portugal se enfrenta a la prueba de Croacia

La selección de Portugal se enfrentará a Croacia en los 1/8 de final del Mundial 2026.

El encuentro se llevará a cabo en la noche del 3 de julio. El equipo ganador accederá a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El choque entre Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, y Croacia, capitaneada por Luka Modric, se espera que sea uno de los partidos más interesantes del torneo.