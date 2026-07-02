Famosa modelo y bloguera anuncia que su hija de 2 años tiene cáncer

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Famosa modelo y bloguera anuncia que su hija de 2 años tiene cáncer

La famosa bloguera Nara Smith anunció que a su hija de 2 años, Whimsy Lou, le diagnosticaron cáncer. Lo comunicó a sus seguidores a través de un video publicado en su página de Instagram.

La bloguera de 24 años explicó que el diagnóstico se realizó a finales del año pasado. Según ella, todo comenzó tras notar una señal sospechosa en el cuerpo de su pequeña. Nara y su esposo, el modelo Lucky Blue Smith, llevaron inicialmente a su hija a urgencias, pero allí los médicos no pudieron llegar a una conclusión clara.

Posteriormente, tras una revisión pediátrica, se les recomendó acudir urgentemente a un hospital infantil. Nara señaló que fue en ese momento cuando pensó por primera vez que su hija podría tener cáncer.

Después de numerosas radiografías, ecografías y biopsias, los médicos confirmaron que Whimsy Lou tenía cáncer y que la enfermedad se había extendido a otras partes del organismo. Por ello, se recomendó iniciar inmediatamente tratamientos de quimioterapia.

Según la bloguera, este proceso ha sido muy duro para toda la familia. Al mismo tiempo, intentaron brindar amor y atención a sus otros hijos: Rumble Honey, Slim Easy y Fauni Golden. Lucky Blue Smith también tiene una hija llamada Gravity, de una relación anterior.

Nara Smith también explicó que este evento es la razón por la cual ha estado menos activa en las redes sociales recientemente. Dijo que compartió esta historia para que otras familias no ignoren señales sospechosas en sus hijos y acudan al médico a tiempo.

Asimismo, la bloguera expresó su gratitud a todos los médicos y enfermeras que ayudaron en el proceso de tratamiento de su hija, valorando enormemente su labor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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