Pareja detenida tras subir a 443 metros por amor

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Pareja detenida tras subir a 443 metros por amor

El bloguero extremo Ivan Birkus, quien escaló ilegalmente hasta la cima del famoso Empire State Building en Nueva York, a unos 443 metros de altura, le propuso matrimonio de forma sorpresiva a su novia Angela Nikolau.

La pareja desplegó una pancarta con el mensaje: "El mundo encontrará la paz cuando la fuerza del amor prevalezca sobre el amor al poder". El suceso despertó un gran interés entre sus seguidores en las redes sociales.

Sin embargo, los momentos románticos no duraron mucho. Tras descender, fueron detenidos por las fuerzas del orden. La pareja enfrenta cargos por ingreso ilegal a una zona restringida, violación de las normas de seguridad y otros delitos. Ahora les espera un proceso judicial antes de su luna de miel.

Se sabe que esta no es la primera aventura peligrosa de la pareja. Ivan Birkus y Angela Nikolau son conocidos por escalar rascacielos, puentes y estructuras altas en diversos países sin equipo de seguridad. Incluso se ha filmado un documental sobre su vida extrema y sus aventuras.

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