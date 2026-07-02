Intel amplía las capacidades de sus iGPU: los chips Panther Lake pueden ocupar casi toda la memoria RAM

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Intel amplía las capacidades de sus iGPU: los chips Panther Lake pueden ocupar casi toda la memoria RAM

Intel ha presentado una actualización revolucionaria para los núcleos gráficos integrados (iGPU) Intel Arc en sus procesadores Panther Lake de nueva generación. Ahora, estos sistemas gráficos pueden utilizar casi la totalidad de la memoria RAM del ordenador cuando sea necesario. Se espera que este avance tecnológico marque un hito en el rendimiento gráfico de portátiles y sistemas compactos. Así lo informa Ixbt.com informa .

La última actualización de controladores lanzada por la compañía ha cambiado radicalmente los algoritmos de distribución de recursos del sistema. Según ixbt.com, con los nuevos ajustes, el procesador gráfico integrado puede reservar hasta el 93 % de la RAM del sistema para sus necesidades. Esta es una cifra sin precedentes, ya que la cantidad de memoria asignada a la iGPU solía estar estrictamente limitada.

Un nuevo enfoque en la distribución de recursos

Los expertos de Intel explicaron esta capacidad con el ejemplo de un sistema con 64 GB de RAM. En esta configuración, el núcleo gráfico Intel Arc puede apropiarse de hasta 59,5 GB de memoria. Aunque los portátiles con 128 GB de RAM son escasos en el mercado, los modelos con 64 GB son comunes y es para ellos que esta novedad tiene gran relevancia.

Cabe destacar que los videojuegos convencionales no requieren una cantidad tan grande de memoria de vídeo. Los juegos modernos suelen limitarse a 8-16 GB de VRAM. Sin embargo, destinar una gran parte de la RAM a la iGPU puede ser útil para otras tareas profesionales.

Importancia práctica y limitaciones

El objetivo principal de esta actualización es facilitar procesos como cálculos complejos, el manejo de grandes volúmenes de datos y el entrenamiento de modelos de AI en dispositivos locales. Aunque el núcleo gráfico no es intrínsecamente de alto rendimiento, el acceso a una gran capacidad de memoria amplía sus funcionalidades.

Dada la popularidad de los portátiles basados en procesadores Intel, esta tecnología será de gran interés para desarrolladores y diseñadores. Especialmente, los ultrabooks que carecen de una tarjeta gráfica dedicada potente, pero que cuentan con mucha RAM, ahora podrán realizar tareas más exigentes.

No obstante, se recomienda a los usuarios ser cautelosos. Si el núcleo gráfico ocupa el 93 % de la memoria del sistema, la velocidad general del ordenador puede disminuir debido a la falta de recursos para el sistema operativo y otras aplicaciones. Los ingenieros de Intel aconsejan activar esta función solo para necesidades profesionales específicas.

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Abror Shuhratov
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