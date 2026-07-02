España vs Austria en play-off, narración en vivo

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España vs Austria en play-off, narración en vivo

España y Austria se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio de Inglewood, Los Ángeles, la noche del 3 de julio a las 00:00 (hora de Uzbekistán).

Seguiremos en directo en nuestro sitio los goles, jugadas peligrosas, remates, decisiones arbitrales, tarjetas y cambios de jugadores.

España comienza el partido con un esquema 4-1-2-3.

Alineación de España:

• Portero: Unai Simon
• Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Emerik Laporte, Marc Cucurella
• Centrocampistas: Rodri, Dani Olmo, Pedri
• Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

Austria, por su parte, se despliega en un sistema 4-2-3-1.

Alineación de Austria:

• Portero: Alexander Schlager
• Defensas: Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch
• Centrocampistas: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer, Romano Schmid
• Delantero: Michael Gregoritsch

La página se actualizará regularmente al comenzar el encuentro. Siga todas las acciones importantes con nosotros.

Narración en vivo

En directoEN VIVO
22'
Mikel Oyarzabal (España) hizo todo lo posible por llegar al balón en el área, pero no lo logró.
19'
Pedro Porro (España) centró al área, pero Alexander Schlager salió de su portería y atrapó el balón.
18'
Marcel Sabitzer (Austria) lanzó un centro preciso a Michael Gregoritsch, pero este no llegó al balón. El balón salió del campo y se señaló saque de meta para España.
16'
Paul Wanner (Austria) cometió una falta al intentar zafarse de su rival y el árbitro pitó la infracción.
15'
Glenn Nyberg no pudo ignorar la dura entrada de David Alaba (Austria) y pitó la falta.
12'
Alex Baena (España) lanzó el córner. Centró al área, pero el balón golpeó la cabeza de un rival y se despejó el peligro.
12'
Uno de los defensas llegó al último segundo y bloqueó magistralmente el pase de Alex Baena (España). El balón salió del campo. España tendrá un saque de esquina.
11'
Lamine Yamal (España) intentó avanzar individualmente, pero el rival lo detuvo, evitando que creara peligro.
11'
Kevin Danso (Austria) derribó a su oponente. Glenn Nyberg lo vio claramente y pitó la falta. España consigue un tiro libre.
9'
Aymeric Laporte (España) saltó de forma brillante tras el córner, pero el balón pasó por encima de su cabeza y se fue muy alto. Saque de puerta para Austria.
8'
España consigue otro córner.
8'
Marc Cucurella (España) intentó desbordar al rival, pero el balón fue despejado. España consigue un córner.
7'
Dani Olmo (España) disparó desde fuera del área, pero el intento fue bloqueado.
6'
Alex Baena (España) ejecutó un córner corto.
5'
Lamine Yamal (España) centró al área, pero el intento fue bloqueado y el balón salió del campo. Saque de esquina para España.
4'
Romano Schmid (Austria) intentó dar un pase a su compañero desde fuera del área, pero la defensa rival reaccionó rápido y neutralizó el ataque.
4'
Romano Schmid (Austria) intentó dar un pase a un compañero desde fuera del área, pero la defensa rival reaccionó rápido y neutralizó el ataque.
2'
Lamine Yamal (España) regateó a varios jugadores y lanzó un disparo raso desde media distancia hacia el centro de la portería. El portero no lo esperaba, pero realizó una parada espectacular para evitar el peligro.
1'
Marcel Sabitzer (Austria) envió un centro al área, pero los defensores rivales bloquearon el balón rápidamente.
1'
¡Y el partido acaba de comenzar!
00:02
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de comenzar. España sacará primero.
23:50
Se han anunciado las alineaciones iniciales para este partido.
23:49
Glenn Nyberg dirigirá el partido de hoy.
23:47
Bienvenidos a nuestra narración textual en vivo. Intentaremos cubrir detalladamente todo lo que suceda en el campo. Quedan solo unos minutos para el inicio del partido.
EspañaAustriaLamine YamalDavid AlabaPedri
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