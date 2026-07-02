España vs Austria en play-off, narración en vivo
España y Austria se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio de Inglewood, Los Ángeles, la noche del 3 de julio a las 00:00 (hora de Uzbekistán).
Seguiremos en directo en nuestro sitio los goles, jugadas peligrosas, remates, decisiones arbitrales, tarjetas y cambios de jugadores.
España comienza el partido con un esquema 4-1-2-3.
Alineación de España:
• Portero: Unai Simon
• Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Emerik Laporte, Marc Cucurella
• Centrocampistas: Rodri, Dani Olmo, Pedri
• Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena
Austria, por su parte, se despliega en un sistema 4-2-3-1.
Alineación de Austria:
• Portero: Alexander Schlager
• Defensas: Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch
• Centrocampistas: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer, Romano Schmid
• Delantero: Michael Gregoritsch
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Narración en vivo
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