España vs Austria en play-off, narración en vivo

España y Austria se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio de Inglewood, Los Ángeles, la noche del 3 de julio a las 00:00 (hora de Uzbekistán).

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España comienza el partido con un esquema 4-1-2-3.

Alineación de España:

• Portero: Unai Simon

• Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Emerik Laporte, Marc Cucurella

• Centrocampistas: Rodri, Dani Olmo, Pedri

• Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

Austria, por su parte, se despliega en un sistema 4-2-3-1.

Alineación de Austria:

• Portero: Alexander Schlager

• Defensas: Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch

• Centrocampistas: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer, Romano Schmid

• Delantero: Michael Gregoritsch

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