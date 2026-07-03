Anthropic podría desarrollar sus propios chips de IA con Samsung

Anthropic, una de las startups líderes en el campo de la inteligencia artificial (AI), está dando un paso crucial hacia su independencia de hardware. Según informa The Information, la empresa se encuentra actualmente en negociaciones con el gigante tecnológico surcoreano Samsung para coproducir una nueva generación de chips. Este movimiento estratégico busca resolver el problema de la escasez de chips en el sector y reducir la dependencia de grandes proveedores como NVIDIA. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Por el momento, Anthropic no ha tomado una decisión final sobre las capacidades técnicas del nuevo procesador, cómo se implementará en los servidores o qué tareas de computación específicas realizará. No obstante, el establecimiento de vínculos con Samsung demuestra la seria intención de la empresa de crear su propio ecosistema tecnológico. Representantes de Anthropic indicaron a TechCrunch que una base de hardware diversificada, que incluya chips de Google, Amazon y NVIDIA, seguirá siendo una prioridad para la compañía.

Competencia y coyuntura del mercado

Esta iniciativa de Anthropic podría ser una respuesta a los proyectos recientes llevados a cabo por su principal competidor, OpenAI. Cabe recordar que la semana pasada, OpenAI anunció el desarrollo de su propio chip llamado "Jalapeño" en colaboración con Broadcom. Se espera que este chip supere a otros competidores en eficiencia energética. Por ello, Anthropic también busca sus propias soluciones para no quedarse atrás en la carrera.

Actualmente, NVIDIA es el líder absoluto de la industria de chips, pero muchas empresas de AI aspiran a crear hardware único para sus tareas de computación especializadas. Google y Amazon ya ofrecen chips TPU (Tensor Processing Unit) diseñados específicamente dentro de sus servicios de nube. Anthropic busca fortalecer su posición colaborando con Samsung en esta dirección.

El papel de Samsung

Samsung no es solo un fabricante en el mercado de chips de AI, sino un socio estratégico clave. Ya suministra chips para NVIDIA y, al mismo tiempo, utiliza el software de NVIDIA en sus procesos de producción. Según la información, ambas empresas están trabajando en la construcción de una fábrica de chips de inteligencia artificial en Corea del Sur. Asimismo, Samsung ha mantenido negociaciones con Google para la producción de chips.

Para los usuarios uzbekos y el sector IT local, noticias como esta representan una nueva etapa de la carrera tecnológica global. La velocidad y eficiencia de los modelos de inteligencia artificial (como Claude) dependen directamente de estos chips. Si la colaboración entre Anthropic y Samsung tiene éxito, esto podría conducir a que los servicios de AI sean más económicos y accesibles en el futuro.

En conclusión, el plan de Anthropic de crear sus propios chips no es solo una necesidad técnica, sino un paso hacia la independencia estratégica. Trabajar con un socio experimentado como Samsung ayudará a la empresa a encontrar su lugar en un mercado dominado por NVIDIA. Aunque los plazos exactos y los detalles técnicos del proyecto no se han revelado, se espera que esta colaboración transforme completamente la infraestructura de la AI en los próximos años.