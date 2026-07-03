¿El coste de la IA: Google y Amazon no pueden cumplir sus promesas ecológicas?

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) está provocando no solo una revolución digital, sino también una grave crisis ecológica. Los últimos informes de sostenibilidad publicados por Google y Amazon, dos de los mayores gigantes tecnológicos del mundo, muestran que la carrera por implementar la AI ha aumentado drásticamente el volumen de emisiones nocivas para el medio ambiente. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Según los datos del informe, las emisiones totales de dióxido de carbono de Google aumentaron un 25 % respecto al año anterior. En Amazon, esta cifra es del 16 %. Ambas empresas se habían comprometido a alcanzar el cero neto (net-zero) de emisiones de gases nocivos a la atmósfera en los próximos años, pero la enorme necesidad de energía y agua de las nuevas tecnologías pone en duda el logro de estos objetivos.

Centros de datos y consumo de energía

Aunque las empresas no hayan culpado directamente a la AI por el aumento de los residuos en sus informes, las pruebas indirectas apuntan precisamente a ello. Google y Amazon han admitido que el consumo de energía para soportar los sistemas de AI ha aumentado significativamente en el último año. Incluso empresas como Google, que invierten en fuentes de energía renovable, se ven obligadas a depender de centrales eléctricas de gas natural para alimentar las capacidades de AI.

El problema principal está relacionado con las emisiones llamadas «Scope 3». Esta categoría incluye bienes y servicios que la empresa no controla directamente, pero que son necesarios para su actividad. Por ejemplo, la compra de GPU (procesadores gráficos) potentes necesarios para la AI y la construcción de enormes centros de datos forman parte de ello. Las emisiones de este tipo de Google se han duplicado en comparación con las cifras de 2019.

La situación de Amazon parece aún más compleja. La empresa informó que en 2025 puso en marcha más capacidades de centros de datos a nivel global que cualquier otra empresa. Solo en el cuarto trimestre se añadieron más de 1,2 gigavatios de potencia. Esta expansión dificulta que la empresa cumpla sus compromisos ecológicos, ya que las nuevas instalaciones requieren cantidades masivas de energía.

Equilibrio ecológico y perspectivas futuras

Curiosamente, ambas empresas incluyeron varias páginas en sus informes sobre los beneficios potenciales de la AI para el medio ambiente. Destacan que la AI puede ayudar en la lucha contra el cambio climático, pero las cifras actuales muestran por ahora lo contrario. Según los expertos, los gigantes tecnológicos tendrán que revisar seriamente sus modelos de negocio.

Esta tendencia también es de gran importancia para países en desarrollo como Uzbekistán. El aumento de la huella ecológica de las empresas tecnológicas globales afecta al clima de todo el mundo. Al mismo tiempo, significa que es necesario centrarse en la eficiencia energética al implementar la digitalización y las tecnologías de AI en nuestro país. En el futuro, se espera que los siguientes factores jueguen un papel decisivo:

La transición completa de los centros de datos a la energía verde;

El aumento de la eficiencia energética de las GPU y otros componentes de hardware;

La inversión en tecnologías de captura de dióxido de carbono;

La reducción de la potencia de cálculo mediante la optimización de los algoritmos de AI.

En conclusión, la carrera de la inteligencia artificial no es solo una lucha de algoritmos y velocidad, sino también una gran prueba para los recursos de nuestro planeta. Los problemas de líderes como Google y Amazon sirven como una seria advertencia para todo el mundo tecnológico.