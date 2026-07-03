El Navbahor vence 4-2 al Başakşehir en Turquía

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El Navbahor vence 4-2 al Başakşehir en Turquía

El club Navbahor de Namangan, que realiza su concentración de pretemporada en Turquía, logró una amplia victoria en su siguiente encuentro amistoso.

El conjunto de Namangan derrotó al Başakşehir de Estambul por 4-2 en un partido emocionante con seis goles.

Dobletes de Norchayev y Jiyanov

Husayn Norchayev y Ruslan Jiyanov fueron los protagonistas principales en la victoria del Navbahor.

Ambos futbolistas anotaron dos goles cada uno, firmando un doblete.

De este modo, el equipo de Namangan finalizó su segundo amistoso en Turquía con un resultado convincente.

Los futbolistas uzbekos no jugaron

Cabe recordar que Eldor Shomurodov y Abbos Fayzullayev, miembros de la selección de Uzbekistán, militan en el Başakşehir.

Sin embargo, ambos jugadores, que participaron en el Mundial, se encuentran actualmente en Uzbekistán y no formaron parte de este encuentro.

La victoria del Navbahor sobre uno de los clubes más reconocidos de Turquía ha dado un impulso anímico a los aficionados antes del inicio de la nueva temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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