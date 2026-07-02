El servicio de viajes Hopper multado con 35 millones de dólares por cargos ocultos

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El servicio de viajes Hopper multado con 35 millones de dólares por cargos ocultos

La aplicación móvil Hopper, conocida por predecir los precios de vuelos y hoteles mediante AI, ha llegado a un acuerdo de 35 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. Este acuerdo surge tras acusaciones de engañar a los usuarios y ocultar el precio final de los servicios. Este caso representa un paso serio más en la protección de los derechos del consumidor en el mercado digital. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según datos de la FTC, la aplicación Hopper utilizó diseños de interfaz de «dark patterns » (patrones oscuros) que obligaban a los usuarios a tomar decisiones no deseadas. A través de este método, la empresa ocultó cargos adicionales, seleccionó automáticamente servicios opcionales y dificultó la comprensión del costo real del servicio. Estas prácticas provocaron gastos inesperados para muchos viajeros.

Específicamente, el regulador destaca que Hopper engañó a los consumidores con los servicios «VIP Support» y «Price Freeze». Los usuarios creían que estas funciones facilitaban el proceso de reserva, pero en la práctica se encontraron con costos adicionales y limitaciones en el sistema de atención al cliente. Aunque los pagos por propinas y servicios VIP se mostraban como opcionales, a menudo estaban preseleccionados y ocultos en la parte inferior de la interfaz.

Mentiras sobre la congelación de precios

Una de las ofertas más populares de la empresa, «Price Freeze» o «Hold the Room», también fue criticada. Hopper prometía a través de este servicio que el precio no cambiaría durante un período determinado. Sin embargo, la FTC determinó que la aplicación no proporcionaba información clara sobre las limitaciones de este servicio. Por ejemplo, la congelación del precio solo aplicaba hasta cierto límite y solo si se mantenía la disponibilidad de la reserva.

Los 35 millones de dólares de la multa se destinarán a indemnizar a los consumidores afectados. Asimismo, según la decisión judicial, Hopper deberá abstenerse de malinterpretar cualquier estructura de precios en el futuro. Se exige que la empresa muestre todas las comisiones ocultas y el precio final de manera completa y transparente antes de que el usuario realice el pago.

Hopper no es la única empresa que enfrenta este problema. Recientemente, la FTC ha luchado contra varios servicios importantes por los «junk fees » (tarifas basura):

  • la plataforma de venta de boletos StubHub aceptó pagar una multa de 10 millones de dólares;
  • Booking Holdings fue multada con 9,5 millones de dólares por ocultar precios de hoteles;
  • Match, Fortnite y el neobanco Dave también llegaron a acuerdos por acusaciones similares.
La aplicación Hopper fue lanzada en 2014 y, para 2024, el número de descargas a nivel mundial superó los 120 millones. Considerando que los usuarios uzbekos también utilizan esta aplicación para viajes internacionales, se recomienda prestar atención al precio final y a las casillas de verificación automáticas al reservar en plataformas globales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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