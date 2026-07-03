Sandro Tonali llega al Tottenham por 100 millones de libras

El centrocampista de la selección italiana Sandro Tonali está cerca de continuar su carrera en el club londinense Tottenham. El jugador, que destacó en el Newcastle United, rechazó ofertas de gigantes como el Manchester City para elegir a los "Spurs", convirtiéndose en uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con Sky Sports, Sandro Tonali admitió abiertamente que el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, fue el factor principal en su decisión. Según sus palabras, la charla con el técnico italiano resolvió todas sus dudas sobre el futuro. Se espera que el valor total de este traspaso sea de 100 millones de libras esterlinas.

El factor Roberto De Zerbi y motivos familiares

Al explicar su elección, Tonali destacó que conoce a Roberto De Zerbi desde hace tiempo y que su visión del fútbol encaja perfectamente con la suya. "Roberto De Zerbi fue un factor determinante. Sigo su trabajo desde hace tiempo y su forma de entender el fútbol es muy cercana a la mía. Al hablar con él, me di cuenta de que quería estar aquí", afirmó el futbolista.

Asimismo, el centrocampista no ocultó que el entorno familiar desempeñó un papel importante en su elección de Londres. Tras tres años en Newcastle, decidieron cambiar su estilo de vida familiar debido a la llegada de su hijo. De Zerbi logró convencer a Tonali del proyecto, no solo como compatriota y amigo, sino también como entrenador profesional.

Cifra de traspaso récord

Según datos de ESPN, el Tottenham ha accedido a pagar 92,5 millones de libras en pagos garantizados y 7,5 millones de libras en variables. Este es un acuerdo muy beneficioso para el Newcastle United, ya que el club fichó a Tonali del Milan en 2023 por 55 millones de libras. Ahora, los "Magpies" obtienen un beneficio neto de casi 45 millones de libras por el jugador de 26 años.

Se espera que Sandro Tonali perciba un salario superior a 275 000 libras esterlinas semanales en su nuevo equipo. El jugador volará pronto a Londres para someterse al reconocimiento médico y finalizar los últimos trámites del contrato. Manifestó que se despide amistosamente de su antiguo equipo y que todas las partes están satisfechas con el acuerdo.

Este traspaso podría ser la compra más cara de la historia del Tottenham. El club londinense, que busca alcanzar un nuevo nivel bajo el mando de Roberto De Zerbi, ve en Tonali la figura clave para reforzar el centro del campo. En el marco de la Premier League, transferencias de esta magnitud sin duda intensificarán la competitividad del campeonato.