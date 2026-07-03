NASA y Blue Origin: Las misiones lunares continúan a pesar del accidente del cohete New Glenn

La NASA ha decidido mantener los planes de vuelo a la Luna de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, sin cambios hasta 2027. El grave accidente del cohete New Glenn ocurrido a finales de mayo, así como la destrucción de la infraestructura en la plataforma de lanzamiento, habían generado dudas sobre el futuro de este programa. Sin embargo, la agencia no tiene intención de detener la asociación estratégica por ahora. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Jared Isaacman, representante de la dirección de la NASA, Blue Origin está trabajando activamente en la restauración del complejo de lanzamiento. Como resultado de la explosión durante las pruebas de los motores, la única plataforma de lanzamiento operativa, incluyendo la torre de protección contra rayos y el sistema de transporte e instalación vertical del cohete, quedó totalmente inutilizada.

Cambios en la infraestructura y nuevo enfoque

Según información de ixbt.com, en el proceso de reparación de las consecuencias del accidente, Blue Origin está revisando su enfoque técnico. La compañía planea abandonar el complejo sistema anterior de transporte e instalación para pasar a un método de ensamblaje del cohete directamente en la plataforma de lanzamiento mediante grúas. Esto permitirá ahorrar tiempo y reducir riesgos futuros.

El cohete New Glenn ocupa un lugar central en los programas lunares de Blue Origin. En particular, debe transportar las misiones de carga Mk.1 y los futuros módulos tripulados Mk.2 como parte del programa Artemis III. Según los planes iniciales, la primera misión de carga, llamada Endurance, debía realizarse este año, pero los fallos técnicos obligaron a posponer esta fecha.

Opciones alternativas y programa Artemis

Aunque la NASA mantiene el trabajo con Blue Origin como el "Plan A", la agencia espacial también ha tomado medidas de precaución. Para evitar retrasos en el programa lunar, se están considerando los siguientes cohetes portadores alternativos:

El cohete Falcon Heavy de la empresa SpaceX de Elon Musk;

El cohete Vulcan desarrollado por United Launch Alliance (ULA).

La investigación sobre las causas del accidente aún no ha concluido. Los análisis preliminares indican que el problema surgió en la parte trasera de la primera etapa del cohete. La compañía cuenta con suficientes datos de telemetría y video, lo que permitirá identificar la causa exacta del fallo pronto.

En conclusión, la NASA considera que la situación actual está bajo control. La agencia no espera retrasos críticos para el plazo de 2027. Sin embargo, si el proceso de puesta en servicio del cohete New Glenn se prolonga nuevamente, esto podría afectar directamente el cronograma de la misión Artemis III y las expediciones posteriores para el regreso de la humanidad a la Luna.