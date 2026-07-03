Descubierta una planeta potencialmente habitable muy cerca de la Tierra

Un grupo de astrónomos internacionales que exploran el universo ha reevaluado las características del exoplaneta GJ 3378b, situado a una distancia cercana a la Tierra. Los nuevos datos indican que este cuerpo celeste se encuentra en la «zona habitable» de su estrella, lo que teóricamente permite la existencia de vida. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El planeta GJ 3378b se encuentra a unos 25 años luz de nosotros, lo que se considera una distancia muy corta a escala cósmica. Anteriormente, cuando fue descubierto en 2024, se estimó que su masa era 5,3 veces mayor que la de la Tierra. Con este indicador, fue clasificado como un «mini-Neptuno» con una densa capa de gas.

Sin embargo, según informa el medio ixbt.com, análisis repetidos mostraron que la masa del planeta es en realidad solo 2,3 veces la masa de la Tierra. Esto aumenta drásticamente la probabilidad de que GJ 3378b no sea un gigante gaseoso, sino una «Super-Tierra» rocosa. Este tipo de planetas se consideran los objetos más favorables para la formación de vida.

Órbita y balance energético

Los investigadores también precisaron el periodo de rotación del planeta alrededor de su estrella. Mientras que los cálculos anteriores estimaban un año de 25 días, los nuevos datos indican que el planeta completa su órbita alrededor de su sol en 21 días. A pesar de esta corta distancia, no se ha sobrecalentado.

La razón es que GJ 3378b se desplaza alrededor de una estrella enana roja fría. El planeta recibe aproximadamente el 90 % de la energía que la Tierra recibe del Sol. Si el planeta tiene una atmósfera lo suficientemente densa, el agua podría mantenerse en estado líquido en su superficie, lo cual es un factor fundamental para la vida biológica.

Por ahora, la existencia o no de una atmósfera sigue siendo el mayor misterio. Las estrellas enanas rojas se caracterizan por sus fuertes llamaradas y vientos estelares. Esta actividad puede erosionar la capa protectora de los planetas cercanos a lo largo de los años.

Investigaciones futuras y expectativas

Los científicos señalan que GJ 3378b es actualmente uno de los candidatos más prometedores cercanos al sistema solar. Sin embargo, las tecnologías actuales no son suficientes para revelar totalmente sus secretos. Se espera obtener respuestas precisas después de la década de 2040.

Específicamente, la estación espacial Habitable Worlds Observatory, planificada por la NASA, será puesta en marcha con este propósito. Este observatorio se encargará de analizar la atmósfera de exoplanetas cercanos y buscar biosignaturas: señales que indiquen la presencia de vida.

Esta noticia también es de gran importancia para los astrónomos aficionados y entusiastas de la ciencia en Uzbekistán. El hallazgo de posibles hogares para la vida en partes cercanas del universo podría cambiar radicalmente la concepción del lugar de la humanidad en el cosmos.