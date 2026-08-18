Joe Hart revela el mayor desafío del Manchester City tras Pep Guardiola

El exguardameta de la selección inglesa Joe Hart habló sobre los cambios que le esperan al Manchester City tras la salida de Pep Guardiola. Según sus palabras, la directiva del club no espera un milagro inmediato del nuevo entrenador, Enzo Maresca, pero la presión externa será, sin duda, muy alta. Sobre ello, Goal.com informa .

Durante una intervención en BBC Radio 5 Live, Joe Hart destacó que el Manchester City está entrando en un periodo de transición. En los últimos años, el club cosechó un enorme éxito bajo la dirección de Pep Guardiola y dominó por completo el fútbol inglés. Ahora, el equipo afronta una nueva etapa.

Calma interna y presión externa

En opinión de Hart, la directiva del Manchester City no impondrá objetivos excesivamente exigentes al entrenador antes del comienzo de la temporada. Dentro del club se evalúan las posibilidades del equipo de forma realista y se comprende adecuadamente el proceso natural de cambios en la plantilla.

«El club no se está fijando objetivos desmesurados o imposibles para esta temporada. La directiva confía en que el equipo todavía cuenta con suficiente calidad y una plantilla competitiva», afirmó Joe Hart.

No obstante, el exinternacional también advirtió sobre la presión externa. Si los resultados del inicio de la temporada no cumplen las expectativas, será natural que los medios de comunicación y los aficionados comiencen a cuestionar de inmediato a Enzo Maresca.

Fichajes y competencia

Actualmente, el Manchester City se muestra muy activo en el mercado de fichajes. El club negocia el traspaso del talentoso futbolista de 18 años del Lille, Ayyoub Bouaddi, y también está interesado en el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández.

Sin embargo, las primeras pruebas de la temporada, incluida la derrota por 0-3 ante el Arsenal en la Community Shield, supusieron una señal de alarma para el equipo. El Arsenal puso fin al dominio del Manchester City en los últimos años, se convirtió en el principal favorito de la Premier League inglesa y ahora afronta el reto de defender su título de campeón.