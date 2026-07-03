Grandes cambios en la Superliga: salidas y llegadas

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Grandes cambios en la Superliga: salidas y llegadas

Tras el receso provocado por la Copa del Mundo, las competiciones de la Superliga están a punto de reanudarse.

Mientras los equipos se preparan para la siguiente fase de la temporada, varios clubes han realizado cambios significativos en sus plantillas.

Andijon se despide de cuatro futbolistas

El club Andijon ha rescindido simultáneamente los contratos laborales de cuatro jugadores.

Los siguientes jugadores han dejado el equipo:

  • Rahimjon Davronov;

  • Jamshid Boltaboyev;

  • Ibrohim Yo‘ldoshev;

  • Igor Golban.

Rahimjon Davronov encontró rápidamente un nuevo equipo. El club Qo‘qon-1912 anunció oficialmente el traspaso del portero.

También hay cambios en el Navbahor

El club Navbahor de Namangan se ha despedido de Katulondi Kati y Sherzod G‘ulomjonov.

Al mismo tiempo, los «halcones» reforzaron su plantilla con un nuevo futbolista. Joel Kojo se ha unido oficialmente a las filas del Navbahor.

Cuatro futbolistas dejan el Dinamo

También se observaron grandes cambios en el equipo del Dinamo de Samarcanda.

Los siguientes futbolistas han dejado el club:

  • Ulug‘bek Hoshimov;

  • Til Mavretich;

  • Mahamadu Dembele;

  • Dramane Salu.

¿Cuándo se reanuda la Superliga?

Tras el receso debido a la Copa del Mundo, la Superliga reiniciará sus actividades el 16 de julio.

Los traspasos y cambios de plantilla en los clubes podrían influir seriamente en el equilibrio de fuerzas en la siguiente parte de la temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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