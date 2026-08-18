Reece James opina sobre su estado físico y la nueva temporada

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Reece James opina sobre su estado físico y la nueva temporada

El capitán del Chelsea, Reece James, reconoció que, pese a haber disputado con éxito el último amistoso del equipo, todavía no ha alcanzado su mejor estado físico. Así lo Goal.com informó. Sobre el tema, Goal.com informa lo siguiente.

Tras la victoria por 3-1 ante la Real Sociedad en Stamford Bridge, el defensa destacó que recibió unas breves vacaciones después de la larga participación de la selección inglesa en el Mundial, lo que redujo su preparación de pretemporada.

El estado físico y el desafío del calor

James aseguró que, a pesar de lo corta que fue su pausa, se siente bien físicamente, aunque admitió que todavía necesita recuperar ritmo antes de los partidos oficiales. El calor durante el encuentro también supuso una dificultad adicional para los futbolistas.

«La pausa fue muy corta, pero me sentí bien sobre el terreno de juego. Las condiciones fueron difíciles y hacía mucho calor. Todavía estamos al principio, me falta algo de ritmo de competición, pero fue un buen paso», declaró.

Una nueva era bajo las órdenes de Xabi Alonso

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, destacó la semana pasada que el regreso del capitán del club a los entrenamientos estaba teniendo un efecto positivo en el equipo. El técnico español, que trabaja por primera vez con la plantilla completa desde principios de julio, confía en el liderazgo de Reece James para transmitir sus ideas al equipo.

Por su parte, el capitán respondió positivamente a las palabras del técnico y afirmó que es un honor jugar bajo sus órdenes y que está preparado para ayudar al equipo en el momento más importante.

Después de varios años de inestabilidad, los aficionados del Chelsea esperan recuperar la estabilidad. Las opiniones positivas de James sobre los nuevos fichajes y el ambiente del equipo indican que se ha creado un buen clima en el vestuario, pese al apretado calendario de verano y a los numerosos viajes.

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