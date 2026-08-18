Apple envía una alerta sobre peligrosos programas espía a sus usuarios

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Apple envía una alerta sobre peligrosos programas espía a sus usuarios

Apple envió a sus clientes de todo el mundo mensajes de alerta urgentes para informarles de que sus dispositivos habían sido objetivo de programas espía especializados. Según TechCrunch y organizaciones defensoras de los derechos digitales, el número de usuarios que han recibido las notificaciones de amenazas actuales sigue siendo inédito y supera ampliamente las cifras observadas anteriormente. Techcrunch.com informa de ello.

El viernes, el gigante tecnológico envió un mensaje a sus clientes en 110 países para informarles de que sus dispositivos habían sido objetivo de potentes programas espía. Apple suele enviar periódicamente este tipo de alertas a usuarios afectados o atacados por programas maliciosos utilizados habitualmente por gobiernos y conocidos como «programas espía mercenarios». Durante los últimos años, la empresa ha avisado de estas amenazas a clientes de más de 150 países.

Reacciones de expertos y usuarios

Según los investigadores de la organización Access Now, a la que las víctimas deben acudir siguiendo las indicaciones de Apple, el flujo de solicitudes de ayuda aumentó considerablemente tras la última campaña de alertas. Muhammad Al-Maskati, director del grupo de apoyo, declaró a TechCrunch que su línea de asistencia había recibido un número récord de solicitudes desde el viernes. Esta cifra es aproximadamente entre un 30 % y un 40 % superior al flujo medio posterior a las notificaciones habituales.

Se descubrió que entre quienes solicitaron ayuda había personas que ya habían recibido notificaciones de amenazas similares. Además, durante el fin de semana muchos usuarios informaron públicamente en las redes sociales de que habían recibido estas alertas. Los expertos señalan que esta oleada fue una de las mayores de la historia de la empresa.

Militares bajo vigilancia

Entre las víctimas de las alertas distribuidas también se encuentra un soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania que participa en las operaciones militares en Ucrania. El soldado, que pidió permanecer en el anonimato para proteger su seguridad, declaró que al principio pensó que el mensaje era una estafa, pero que comprobó su autenticidad a través de Apple.

Según el soldado, se sorprendió de verdad porque no creía ser un objetivo tan importante, aunque reconoció que la situación le resultaba algo halagadora. También añadió que sabía que otros militares ucranianos habían recibido cartas de alerta similares y que el hecho les había causado cierta preocupación.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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