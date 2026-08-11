En China, una niña de 3 años tomó como rehén a su hermano por unos dulces

La seria « negociación » de una niña china de 3 años con su madre ha despertado un gran interés en Internet. El incidente ocurrió en la provincia de Henan, donde la pequeña exigía dulces y su dibujo animado favorito mientras sostenía a su hermanito, todavía bebé, como si fuera un « rehén ».

Todo empezó con unos dulces

Al descubrir que su madre había escondido los dulces, la niña le pidió que se los devolviera. Pero no se limitó a eso y planteó otra condición.

También hay que poner « Peppa Pig ».

El tono serio de la niña hizo que aquella simple petición infantil pareciera una negociación entre adultos.

El hermanito « rehén » no paraba de llorar

Para lograr su objetivo más rápido, la niña sostenía a su hermanito en brazos y actuaba como si no quisiera soltarlo. El bebé, ajeno a la situación, seguía llorando.

Aunque para la familia aquella escena entre madre e hija era solo una broma cotidiana, el video llegó a una enorme audiencia después de publicarse en Internet.

« La futura directora ejecutiva »

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la seguridad con la que actuaba la niña. En los comentarios, algunos bromearon y la llamaron:

• « futura directora ejecutiva »;

• « actriz nata »;

• « actriz nata »;

Por muy « serio » que pareciera el plan de la niña, todo lo que quería eran dulces y dibujos animados.

¿También tienen en casa pequeños « negociadores » así? Dejen su opinión y envíen esta historia a sus conocidos que tienen hijos.