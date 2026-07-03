Zlatko Dalic critica duramente el VAR: «La emoción del fútbol está muriendo»

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Zlatko Dalic critica duramente el VAR: «La emoción del fútbol está muriendo»

El seleccionador nacional de Croacia, Zlatko Dalic, expresó una opinión tajante sobre el sistema VAR tras la derrota 1-2 contra Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

Croacia había marcado en los últimos minutos del encuentro. Sin embargo, tras la revisión del vídeo, el gol fue anulado por fuera de juego, poniendo fin a la participación croata en el torneo.

El gol del último minuto no fue validado

En el minuto 13 del tiempo añadido de la segunda parte, Croacia logró anotar en la portería contraria.

No obstante, tras consultar con el VAR, el árbitro Espen Eskos determinó que Mario Pasalic estaba en posición adelantada y no concedió el gol.

«El VAR está matando la emoción del fútbol»

Después del partido, Zlatko Dalic afirmó que no quería culpar a nadie en un momento de emotividad. Sin embargo, no ocultó su descontento por el impacto del VAR en el deporte.

«Ahora mismo no quiero descargar mi ira contra nadie ni nada. Pero todo el mundo ve cómo las decisiones tomadas a través del VAR están eliminando los sentimientos del fútbol».

El entrenador señaló que el sistema de repetición de vídeo a veces ayuda a los equipos, pero en ocasiones tiene el efecto contrario.

«A veces el VAR ayuda, otras veces no. Pero está matando la emoción del fútbol y eso no es fácil de aceptar».

«Hemos ido demasiado lejos con el VAR»

Dalic reconoció que debe haber justicia en el fútbol, pero subrayó que se ha abusado del uso de las repeticiones de vídeo.

«El fútbol debe ser justo, pero hemos ido demasiado lejos con el VAR. Hemos perdido y felicitamos a Portugal».

Las oportunidades disminuyen para los equipos pequeños

El seleccionador croata también expresó su preocupación por que el fútbol moderno se esté convirtiendo en un negocio cada vez más grande.

«No quiero que el fútbol se convierta totalmente en un negocio. Las oportunidades para los equipos pequeños ya han disminuido. El milagro no ocurre siempre».

«Solo quedan arrepentimientos y dolor»

Dalic dijo sentirse profundamente lamentado de que su equipo no haya podido avanzar a la siguiente ronda.

«Esta vez no pudimos pasar a la siguiente fase. Lamentablemente, no logramos el resultado y solo nos quedan arrepentimientos y dolor».

Croacia cayó en un duelo intenso contra Portugal. Sin embargo, el gol anulado al final del encuentro ha intensificado una vez más el debate sobre el sistema VAR.

Zlatko DalicCroaciaPortugalEspen Eskos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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