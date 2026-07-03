Modric descontento con la decisión del VAR contra Portugal

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Modric descontento con la decisión del VAR contra Portugal

El centrocampista de la selección croata, Luka Modric, reaccionó a la anulación de un gol marcado contra Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El veterano futbolista señaló que el árbitro justificó el fuera de juego basándose en que Matanovic había tocado el balón. Sin embargo, los croatas consideraron que dicho contacto no era evidente en las repeticiones de vídeo.

Gvardiol había empatado en los últimos minutos

En el minuto 13 del tiempo añadido, Josko Gvardiol logró que Croacia anotara en la portería rival.

Este gol podría haber igualado el marcador. No obstante, tras consultar con el VAR, el árbitro principal no lo validó por fuera de juego.

Como resultado, Portugal mantuvo su ventaja por 2-1 y avanzó a la siguiente fase del Mundial.

«Ninguna repetición mostró el contacto»

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Luka Modric expresó su insatisfacción con la explicación del árbitro.

«El árbitro dijo que Matanovich tocó el balón, pero vimos el vídeo y en ninguna repetición se ve ese contacto», afirmó Modric.

El capitán croata destacó que, si no hubiera habido contacto con el balón, no debería haberse señalado fuera de juego.

«Si no tocó el balón, entonces no es fuera de juego», añadió el futbolista.

Ramush marcó el gol decisivo en el minuto 90+4

Cabe recordar que Portugal anotó el gol decisivo en el minuto 90+4 del encuentro.

Este gol fue obra de Gonçalo Ramos. Pocos minutos después, Croacia parecía haber empatado, pero la decisión del VAR llevó a los portugueses a la siguiente ronda.

El gol anulado se convirtió en el tema principal de debate tras el partido.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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