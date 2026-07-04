La UFA revela todas las cifras sobre las entradas para el Mundial 2026

La Asociación de Fútbol de Uzbekistán emitió un comunicado detallado sobre cómo se vendieron las entradas para los partidos del Mundial 2026 y cuántos asientos se asignaron a los aficionados de la selección nacional.

Se informó que se asignaron un total de 14 073 entradas para los partidos de la fase de grupos de la selección de Uzbekistán. De ellas, 8 064 fueron adquiridas directamente por aficionados uzbekos a través de la plataforma de la FIFA.

Las entradas se vendieron en varias etapas

Según el comunicado de la UFA, la FIFA llevó a cabo la venta de entradas para el Mundial 2026 en varias fases a través de plataformas oficiales en línea.

La primera fase de venta, posterior al sorteo, tuvo lugar desde el 12 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026.

Durante este periodo, los aficionados al fútbol pudieron solicitar la compra de entradas para los partidos de su preferencia.

Los ganadores fueron determinados mediante sorteo

Entre los solicitantes, los poseedores de las entradas fueron determinados en febrero de 2026 a través del sistema de selección aleatoria de la FIFA: Random Selection Draw.

El pago de las entradas se debitó automáticamente de las tarjetas bancarias de los aficionados seleccionados.

Asimismo, entre marzo y junio de 2026, se creó la posibilidad de comprar entradas adicionales directamente a través de la plataforma oficial de la FIFA y el sistema On Location Hospitality para clientes VIP.

Oportunidad abierta para todos los ciudadanos

La UFA destacó que, en todas las etapas de la venta, cualquier ciudadano, independientemente de su nacionalidad, podía solicitar o comprar entradas para el equipo de su elección a través de las plataformas oficiales.

Es decir, la venta de entradas no se limitó únicamente a los ciudadanos de los países participantes.

Al menos el 8 % de los asientos para los aficionados de cada equipo

Según el reglamento de la FIFA, los aficionados organizados que apoyen a un equipo participante tienen derecho a comprar al menos el 8 % de los asientos puestos a la venta general en el estadio.

Esta regla no depende de la nacionalidad del aficionado.

De esta manera:

el 8 % de la capacidad del estadio para los aficionados de un equipo;

otro 8 % para los aficionados del segundo equipo;

un total del 16 % para los aficionados de las dos selecciones que se enfrentan;

el 84 % restante fue puesto a la venta general

para todos los demás amantes del fútbol.

¿Cuál fue el precio de las entradas?

Los precios de las entradas para los partidos de la fase de grupos de la selección nacional de Uzbekistán fueron fijados por la FIFA.

Los precios:

desde 140 USD;

hasta 700 USD;

y 60 USD para algunas plazas limitadas

específicas.

14 073 entradas asignadas a los aficionados uzbekos

Para el apoyo organizado en los partidos de la fase de grupos, se asignaron un total de 14 073 entradas, principalmente en los sectores detrás de las porterías.

De esta cuota:

8 064 entradas fueron compradas directamente a la FIFA por aficionados uzbekos;

6 009 entradas fueron asignadas para pedidos anticipados de diversas organizaciones y grupos.

¿A quiénes se entregaron las 6 009 entradas?

Las entradas asignadas a pedidos anticipados fueron entregadas a las siguientes organizaciones y grupos:

Asociación de Fútbol de Uzbekistán;

Ministerio de Deportes;

Comité Olímpico Nacional;

Asociación de Futsal de Uzbekistán;

Liga Profesional de Fútbol de Uzbekistán;

Sindicato de Futbolistas de Uzbekistán;

asociaciones regionales de fútbol;

clubes de fútbol profesionales;

futbolistas y sus familiares;

grupos de aficionados organizados;

organizaciones deportivas;

instituciones estatales;

patrocinadores;

la organización Mahalla USA en nombre de los compatriotas en EE. UU.

Según la UFA, estas entradas se entregaron al precio fijado por la FIFA y sin ningún cargo adicional por servicio.

Las entradas pueden transferirse a otra persona

De acuerdo con las reglas de la FIFA, los poseedores de las entradas pueden enviar electrónicamente su entrada a otra persona a través de la aplicación móvil oficial.

Asimismo, se permite la reventa de entradas a través del sistema oficial Resale Platform de la FIFA.

La UFA no puede prohibir la reventa

La Asociación de Fútbol de Uzbekistán recordó que el reglamento de la FIFA establece el derecho de transferir y revender las entradas.

Por este motivo, la UFA informó que no tiene la autoridad para prohibir o limitar la reventa de las entradas adquiridas.

El comunicado subrayó que la venta de entradas para el Mundial 2026 se realizó basándose en las reglas y plataformas oficiales de la FIFA.