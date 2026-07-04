El defensa clave del Manchester United y de la selección de Argentina, Lisandro Martinez, habló abiertamente sobre los períodos difíciles en los que su futuro en el fútbol estaba en duda. El jugador reveló que, debido a lesiones prolongadas y depresión mental, pensó seriamente en poner fin a su carrera profesional. Goal.com informa la noticia.

El defensa central de 28 años sufrió una grave lesión en los ligamentos cruzados anteriores de la rodilla durante un partido de la Premier League contra el Crystal Palace. Esta lesión lo mantuvo fuera de los terrenos durante un largo período y el proceso de rehabilitación fue mucho más complicado de lo esperado. Según el jugador, fue en ese momento cuando estaba mentalmente agotado y al borde de abandonar el fútbol profesional por completo.

Felicidad familiar y recuperación mental

Martinez destacó que el nacimiento de su hija Aurora fue el punto de inflexión más importante de su vida. Admitió que si su hija no hubiera nacido en ese momento difícil, quizás no estaría jugando hoy en los campos de fútbol. El nacimiento de su hija le aportó no solo una nueva motivación, sino también la fuerza mental necesaria para recuperarse de una grave lesión.

«Cuando pienso en lo que pasó con mi lesión, me dan ganas de llorar. Si mi hija no hubiera nacido cuando me lesioné, no sé si estaría jugando aquí hoy. Hoy marqué un gol en el Mundial», compartió el jugador sus sentimientos tras el partido entre Argentina y Cabo Verde.

La esposa de Lisandro Martinez, Muri Lopez Benitez, también escribió en las redes sociales sobre lo importante que fue el nacimiento de sus hijos para la familia. Según ella, Aurora trajo un nuevo significado a sus vidas y ayudó al jugador a recuperar su confianza. Este proceso se desarrolló no solo a través de ejercicios físicos, sino también con tranquilidad mental y amor mutuo.

Regreso al campo y nuevos triunfos

Actualmente, Lisandro Martinez está recuperando su mejor forma deportiva. En un partido importante en Miami con la selección de Argentina, no solo fue sólido en defensa, sino que también marcó un gol y dio una asistencia. Esto demostró una vez más que es insustituible no solo para el Manchester United, sino también para la selección nacional.

Para los aficionados al fútbol uzbeko, el regreso de Martinez al campo también es una alegría, ya que se ganó el apodo de «El Carnicero» por su carácter combativo y es considerado uno de los mejores defensas del mundo. Su historia puede servir como un verdadero ejemplo para muchos deportistas lesionados.

En conclusión, este período de crisis en la carrera de Lisandro Martinez quedó atrás gracias al apoyo de su familia. Ahora está listo para mostrar su mejor nivel en la nueva temporada con el Manchester United y ayudar a su equipo a ganar títulos.